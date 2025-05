Ha scelto la Juventus, sta firmando: anticipati 3 club di Premier

Svolta per quanto riguarda il futuro della Juventus che è pronta a ripartire dopo un’altra stagione deludente che rischia anche di trasformarsi in disastrosa.

Perché l’ago della bilancia è chiaramente la qualificazione alla prossima Champions League. Con un quarto posto in classifica in Italia (attualmente la squadra di Tudor è proprio in 4 posizione) cambierebbe tutta la strategia di calciomercato e di programmazione per i prossimi anni. Ma da subito la Juventus avrebbe delle possibilità diverse nel convincere giocatori ad accettare il progetto bianconero.

Avere a disposizione la Champions dalla propria parte quando si avvia una trattativa di mercato fa tutta la differenza di questo mondo e per questo che ora la Juventus spera di arrivarci per una giusta programmazione.

Ma allo stesso tempo la società si è iniziata a muovere anche per capire chi accetterebbe a prescindere di vestire la maglia bianconera piuttosto che altre, ecco che allora si parla già di quella che può essere stato l’ok arrivato nelle ultime ore con un giocatore che ha rifiutato offerte per firmare con la Juventus.

Calciomercato Juve: Giuntoli convince un giocatore, la firma

Ci sono delle novità molto importanti di calciomercato per i tifosi della Juventus. Perché il club bianconero è intenzionato a fare le cose in grande da subito e occhio a quella che può essere la scelta di puntare sui migliori giocatori.

Ci sono delle importanti notizie che parlano dei movimenti della Juventus che in questo momento deve fare i conti con quella che è una situazione abbastanza chiara per il futuro. Perché la società dovrà cercare di prendere dei nuovi profili importanti ma allo stesso tempo convincere i migliori a restare.

E’ il caso di Federico Gatti che è stato accostato a tanti club tra cui anche il Napoli in Italia, ma adesso la Juventus è pronta a chiudere un nuovo accordo con il difensore italiano.

Svolta immediata per il futuro di Federico Gatti pronto a rinnovare con la Juventus fino al 2030 con opzione fino al 2031. Per il difensore ci sarà anche un ritocco dell’ingaggio e proprio nei prossimi giorni come rivelato da Tuttosport arriverà la firma ufficiale.

Su Gatti c’erano West Ham, Everton e Nottingham Forest interessati in maniera concreta dalla Premier League, ma la Juve ha anticipato tutti e chiuso l’accordo col giocatore.