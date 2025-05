Juventus scatenata: colpo da favola dal Barcellona

La Juventus è pronta a far gioire i suoi tifosi con un’operazione a sorpresa: colpo da urlo, lascia il Barcellona per i bianconeri

Bologna, Lazio, Udinese e Venezia. Quattro vere e proprie finali per la Juventus di Igor Tudor che sogna di mantenere il quarto posto (ad oggi sono a +1 sui felsinei) per agguantare la qualificazione alla prossima Champions League. Un fattore da non trascurare, anche e soprattutto dal punto di vista economico.

Perché al di là delle cessioni che ci saranno, alcune pure illustri, la dirigenza bianconera avrà bisogno di liquidità per sopperire alle lacune di una rosa che spesso e volentieri quest’anno ha deluso. Soprattutto tra le seconde linee, con la Champions League sfumata malamente. Anche in Coppa Italia la Vecchia Signora ha alzato bandiera bianca di fronte al modesto Empoli. Uno scenario che i tifosi sperano di non vedere più.

Ecco perché Giuntoli si sta già dando da fare, alla ricerca di profili di spessore che possano potenziare in particolar modo due reparti. Il primo è l’attacco, che registrerà l’ormai certo addio di Dusan Vlahovic al termine dell’attuale stagione. La punta serba, classe 2000, è ormai fuori dai piani bianconeri: niente rinnovo, il contratto scadrà il 30 giugno 2026 e quindi sarà necessario provvedere il prima possibile alla cessione.

In difesa è evidente, oggi più che mai, come la società bianconera debba regalare al prossimo tecnico della Juventus (non è esclusa a priori la conferma di Tudor) un nuovo centrale, che sia in grado di affiancare Bremer, la cui assenza per tutta la stagione è pesata parecchio sulle dinamiche difensive della squadra.

Dal Barcellona alla Juve: Giuntoli lo prende davvero

Segnali incoraggianti, in tal senso, sembrerebbero poter arrivare direttamente dalla Spagna: così Giuntoli ha cerchiato in rosso un nome già ventilato lo scorso gennaio per il mercato della Juventus. Parliamo di Ronald Araujo.

Il difensore uruguagio, classe ’99, nonostante il rinnovo fino all’estate 2031 con il Barcellona potrebbe effettivamente subito cambiare aria. Dopo l’ultimo infortunio Araujo è rimasto a lungo ai box, perdendo il posto in favore di Cubarsi e Martinez e diventando – in breve tempo – solo una riserva di lusso per Hansi Flick. Per questo, stando a quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, il club di Laporta potrebbe effettivamente metterlo sul mercato, con in ballo la clausola rescissoria da 65 milioni di euro.

Secondo il portale spagnolo la Juventus dovrà vedersela con Chelsea – a caccia di un rinforzo di peso in difesa – e soprattutto Bayern Monaco, deluso dalle prestazioni altalenanti dell’ex Napoli Kim. Staremo a vedere, dal momento che la dirigenza bianconera già lo scorso gennaio aveva provato a portare a Vinovo Araujo, in prestito, ma senza successo.