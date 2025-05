Addio Juve: 30 mln per Conceicao, resta in Serie A

L’esperienza di Conceicao alla Juventus è ai titoli di coda. Dopo una partenza sprint, l’esterno offensivo non ha convinto la società e con l’arrivo di Tudor il calciatore è stato messo da parte.

Infatti, non è entrato in sintonia con il croato che in alcune occasioni non ha mai preso in considerazione Conceicao. Ecco perché l’addio è inevitabile, con il calciatore che potrebbe proseguire la sua esperienza in Italia.

Infatti, secondo le ultime notizie di calciomercato, pare che nelle ultime ore ci siano stati dei contatti con una squadra che pare essere pronta a valutare l’occasione e prendere Conceicao a titolo definitivo.

L’esterno, ancora di proprietà del Porto, ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. La Juventus potrebbe far valere la propria opzione di prelazione anche se per il momento non ci sono i margini, visto che la società non è interessata a prendere a questa cifra il portoghese.

Ecco perché, per il futuro di Francisco Conceicao, si fa largo un’altra pista che riguarda sempre un club di Serie A.

Aggiornamenti su Conceicao, ecco dove può andare

Ci sono delle novità di mercato sul futuro del portoghese, che è fuori dal progetto tecnico della Vecchia Signora.

Ad oggi, infatti, non ci sono certezze riguardo la permanenza o meno in bianconero del giocatore che, dopo essere partito bene, ha rallentato anche a causa di alcuni problemi fisici che hanno fatto sorgere dei dubbi al club riguardo l’acquisto a titolo definitivo.

Ogni decisione sarà presa la prossima estate ma intanto, come riportato da Tele Radio Stereo, anche un’altra società sta pensando al calciatore.

Infatti, pare che Ghisolfi abbia messo nel mirino il talento portoghese che può lasciare la Juventus e restare in Serie A. Il dirigente è pronto a chiudere l’accordo con il Porto e portare alla Roma Conceicao.

Conceicao alla Roma?

Conceicao, attualmente in prestito alla Juventus ma di proprietà del Porto, potrebbe proseguire la sua esperienza in Serie A ma non a Torino.

Nelle ultime ore è uscita fuori la notizia di mercato riguardo un forte interesse da parte della Roma che sarebbe pronta a chiudere con il Porto per l’arrivo di Conceicao.

I giallorossi sarebbero disponibili a fare un’offerta al club portoghese, che è detentore del cartellino di Conceicao. Resta da capire la decisione finale della Juventus, che ha di fatto congelato la possibilità di riscattarlo per 30 milioni di euro.