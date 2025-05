Ma quale Inter? Ha già firmato, adesso è anche UFFICIALE

Niente da fare per l’Inter, ora è ufficiale: l’obiettivo di mercato è sfumato, il club ha appena annunciato la firma.

L’Inter è ancora in corsa su due fronti e l’obiettivo di Lautaro Martinez e soci è provare a regalare un finale di stagione indimenticabile ai tifosi nerazzurri. Nel frattempo la società di Viale della Liberazione è costantemente al lavoro per mettere nelle mani di Simone Inzaghi una rosa ancora più forte e continuare a far vivere al popolo interista ancora tante emozioni.

Tuttavia le ultime notizie di mercato appena arrivate non faranno di certo piacere ai tanti tifosi dell’Inter. Uno degli obiettivi della Beneamata per il futuro è sfumato definitivamente: nelle scorse ore è infatti arrivata l’ufficialità che non lascia più alcun margine di manovra a Marotta e Ausilio.

Il Feyenoord, eliminato proprio dai nerazzurri agli ottavi di Champions League, ha reso noto tramite i suoi profili social di aver raggiunto un accordo con il Twente per il trasferimento del centrocampista offensivo Sem Steijn. Il 23enne, considerato uno dei gioielli del calcio olandese, si trasferirà a Rotterdam in estate e firmerà un contratto di quattro anni con il Feyenoord.

Ha detto no all’Inter: ha già firmato per un altro club

Una vera e propria beffa per l’Inter: i nerazzurri avevano messo da tempo gli occhi sul talento del Twente e speravano di poter avviare una trattativa in questi mesi. Il classe 2001 è protagonista di una stagione straordinaria: i suoi 23 gol in campionato da mezzala (27 se consideriamo le coppe) hanno attirato l’attenzione dei principali top club europei, tra cui proprio l’Inter.

Un sondaggio lo aveva fatto anche la Roma ma i rumors di mercato davano i nerazzurri avanti ai giallorossi. Alla fine l’ha spuntata il Feyenoord, che dovrebbe quindi aver versato nelle casse del Twente i dieci milioni di euro previsti dalla clausola inserita nel contratto che il giocatore aveva rinnovato alla fine del 2023.

Figlio di Maurice Steijn, ex calciatore olandese e attuale allenatore dello Sparta Rotterdam, Sem Steijn è un trequartista che sa giocare molto bene anche da mezzala e ha uno spiccato senso del gol. Cresciuto nelle giovanili dell’ADO Den Haag il talento olandese è stato acquistato dal Twente nel 2022: finora 122 presenze e 52 reti con i ‘Twentenaren’ in tutte le competizioni. Ora lo attende una nuova sfida con il Feyenoord, attualmente terzo in Eredivisie.