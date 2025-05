Inter devastata, doppia mazzata: “Squalifica ridicola”

Una batosta doppia, arrivata poche ore fa e che non farà felici i tifosi: Inter, l’annuncio durissimo sulla squalifica

Una manciata di settimane e l’Inter conoscerà il suo futuro. C’è ancora da capire se i nerazzurri riusciranno a rimontare i tre punti di ritardo sul Napoli, primo in Serie A e oggi grande favorito per lo Scudetto. Allo stesso tempo, però, il club meneghino deve pure pensare a programmare il futuro.

Il calciomercato sarà il primo passo per provare a costruire una squadra più forte, concedendo a Inzaghi profili di alto spessore che potrebbero approdare presto ad Appiano Gentile. Non solo campo e calciomercato, però, nei pensieri dei tifosi nerazzurri in questi giorni.

Nel frattempo nelle scorse ore è arrivato un parere molto duro sul patteggiamento che ha coinvolto la società meneghina riguardo all’inchiesta curve, per i rapporti illeciti con alcuni gruppi di tifosi. Quello che è venuto a galla è semplicemente pazzesco.

Inter, che bordata sulla squalifica: ecco cosa succede

Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani è intervenuto su ‘X’ per parlare di Inter e dell’inchiesta curve che ha portato nelle scorse ore alla definizioni di alcune squalifiche, per i rapporti illeciti tra alcuni importanti soggetti della società nerazzurra e le tifoserie organizzate.

Il direttore di ‘Telelombardia‘ parte da lontano, da quanto accadde per una situazione analoga nel 2017 alla Juventus. Il suo pensiero, a tal proposito, è cristallino. “Difesi la Juve sull’inchiesta curve e ora l’Inter. Due club inermi aggrediti dalla ‘Ndrangheta. Le sentenze non sono così diverse, a ben guardare”. E così Ravezzani ha analizzato più da vicino le differenze, parlando proprio della delicata questione vissuta dall’Inter e risolta nei giorni scorsi.

“Trovo un grave errore però la squalifica, oggi ininfluente, di Calhanoglu e Inzaghi. E il Procuratore Pecoraro era accecato da anti-juventinità”. Il giornalista ha poi ripreso questo suo tweet, immediatamente successivo alle condanne, per rimarcare al meglio la questione.

“Agnelli non denunciò i rapporti per tre anni. 3 mesi di inibizione (sai che pena) e 100 mila euro. Al club, 60mila. Un anno a Calvo (al Barcellona)”. Ravezzani ha poi specificato sulla questione Inter: “Assolto Marotta. Inter: condannati club e Zanetti a 130 mila euro dopo il patteggiamento. La squalifica ridicola a Calhanoglu e Inzaghi“.

Il giornalista si è focalizzato proprio sul turno, uno soltanto nel prossimo weekend contro il Verona, nel quale l’Inter dovrà fare a meno sia del regista turco che del suo allenatore. Una decisione, evidentemente, poco congrua alla realtà dei fatti. Almeno per Ravezzani.