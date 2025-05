Offerta folle e addio alla Juve: pronti 80 milioni

La Juventus sembra destinata a dire addio al big: offerta da 80 milioni di euro, così è inevitabile la sua partenza

A tre giornate dalla chiusura della Serie A, la Juventus si ritrova quarta in classifica. Un obiettivo importantissimo per la Vecchia Signora che, nonostante la folta concorrenza, non intende lasciarsi scappare la qualificazione alla prossima Champions League.

Dal campo al calciomercato il passo è molto breve. La dirigenza bianconera sa quanto sia fondamentale muoversi con anticipo sulle prossime operazioni che, tra entrate e uscite, cambieranno volto alla squadra che oggi è nelle mani di Igor Tudor. In attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore, con il croato comunque in lizza per restare, occhio alle sorprese che arriveranno anche dall’estero.

Pare infatti che, nelle scorse ore, si sia accesa una pista che potrebbe lasciare di stucco i tifosi bianconeri. La Juventus adesso rischia di perdere la stella, davanti ad un’offerta semplicemente impareggiabile. 80 milioni di euro e Cristiano Giuntoli dovrà definitivamente rinunciarvi.

80 milioni e bye bye Juve: ecco dove giocherà

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ riferisce di una situazione di mercato che può lasciare di stucco i tifosi della Juventus. In questo caso si parla di uno dei big che la dirigenza della Vecchia Signora ha provato a portare a Torino, senza successo, lo scorso gennaio. Ronald Araujo parrebbe più vicino a dire addio al Barcellona.

Il centrale uruguagio è stato nei mesi scorsi corteggiato dalla Juventus e non solo ma il veto di Hansi Flick ha spinto la dirigenza catalana a dire no, ritenendo Araujo troppo importante per permettergli l’uscite a stagione in corso. Ora però in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato, il forte centrale potrebbe davvero partire. Soprattutto se, come sembra, dovesse arrivare una proposta indecente per il suo cartellino. A farsi avanti sarebbe il Manchester United che, a caccia di un leader che possa guidare la difesa dei ‘Red Devils’ nella stagione 2025/26 – quella del rilancio – vorrebbe fare all-in su Araujo.

Una proposta da 80 milioni di euro che finirebbe per distruggere la concorrenza delle rivali, Juve in primis ma non solo. Lo United è reduce da una stagione difficilissima soprattutto in Premier League e l’acquisto di un difensore di esperienza è sicuramente la priorità della dirigenza inglese in vista della prossima estate. Ad Araujo sta pensando pure il Bayern Monaco.

I bavaresi, però, al momento si troverebbe in netto svantaggio, visto che i tedeschi non sembrerebbero intenzionati a pareggiare la sontuosa proposta del Manchester United. Araujo, sotto contratto con il club di Laporta fino all’estate 2031, in questa stagione ha collezionato 23 presenze tra campionato e coppe, con 2 gol e 2 assist vincenti all’attivo.