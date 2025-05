Allarme Napoli, Conte annuncia: “Abbiamo un problema”

Antonio Conte, al termine di Napoli Genoa, è intervenuto ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa per fare il punto della situazione sulla sua squadra, che ha ottenuto un deludente pari in questo turno di Serie A.

Il momento è particolare per gli azzurri, che non hanno portato a casa i tre punti nel match contro il Genoa. Adesso il vantaggio sull’Inter è di appena un punto e le giornate che mancano alla fine della Serie A sono appena 2.

Sarà un finale di stagione molto entusiasmante per le due squadre, che si contendono lo scudetto fino all’ultima partita di campionato. Negli azzurri, però, c’è un problema svelato anche da Conte.

Cosa ha detto Conte dopo Napoli Genoa?

Ecco le dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, di Antonio Conte al termine di Napoli Genoa.

“Il Genoa ha fatto 2 tiri ed ha segnato 2 gol. Sono partite strane, durante la stagione capitano anche queste. Ovviamente, si può fare sempre di meglio. Dispiace perché stasera dovevamo vincere, anche per quello che abbiamo prodotto meritavamo. Resta l’amarezza, perché siamo nel finale di stagione e dà fastidio. Billing l’ho messo perché poteva aiutarci sulle palle alte eppure abbiamo subito gol. Comunque, ho poco da rimproverare a questa squadra, che ci ha messo impegno”.

“Ora c’è amarezza, non meritavamo di pareggiare e perdere punti in questo modo fa male. Ci siamo giocati un bonus e ora bisogna vincere le prossime due se si vuole vincere lo Scudetto. Lobotka? Abbiamo perso anche oggi un altro pezzo. Non mi aggrappo alla sfortuna, cercherò sempre di trovare una soluzione ad ogni problema. All’inizio ciò non era prevedibie, tagliare questo traguardo sarebbe incredibile. Lo merita questa gente che ci ha sempre seguito con tanta passione. Stiamo andando oltre ogni aspettativa. Va sempre detto grazie a questi ragazzi”.

Conferenza stampa Napoli: le parole di Conte

“Abbiamo tutto nelle nostre mani, alla prossima già contro il Parma che si deve salvare. Noi dobbiamo continuare a sognare e dare soddisfazione alla gente di Napoli che anche oggi ci ha dato calore ed ha continuato a sostenerci.

“Squadra impaurita? Siamo partiti bene, aprendo le marcature. Poi, un po’ come successo con l’Udinese, in una situazione un po’ strana hanno pareggiato. Il pari ha creato un po’ d’ansia ma nel primo tempo non ho visto cose negative. Nella ripresa abbiamo ripreso il pallino, sicuramente bisogna sfruttare le occasioni che si creano”.