Clamoroso affare tra Inter e Manchester United: cambia maglia

Inter e Manchester United al tavolo delle trattative: colpo clamoroso, può succedere durante il mercato estivo

Manca poco, pochissimo, alla fine della stagione. E ogni tifoso dell’Inter non può non pensare a come si concluderà, alla speranza del popolo nerazzurro di vedere alzata una nuova Champions League a 15 anni dall’ultima volta. Si avvicina dunque il big match contro il PSG, di scena il 31 maggio all’Allianz Arena.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e in maniera altrettanto ponderata ed efficare la dirigenza di Viale della Liberazione sta lavorando alle prossime mosse. Arriverà senz’altro un nuovo centravanti, in grado di supportare Thuram e Lautaro e colmare – almeno numericamente – le partenze di Correa e Arnautovic.

Allo stesso modo la novità più rilevante potrebbe riguardare un intreccio di mercato con il Manchester United, per un’operazione che rischia di lasciare tutti a bocca aperta. Il club inglese è pronto a stupire tutti.

Dall’Inter al Manchester United: c’è già il prezzo

Il capitolo legato agli addii potrebbe rivelare una sorpresa tutt’altro che gradita al popolo nerazzurro. A parlarne è il noto portale ‘TeamTalk’ che dall’Inghilterra parla di un forte interessamento proprio del Manchester United per uno dei gioielli di Simone Inzaghi: si tratta di Yann Bisseck.

Il centrale tedesco in diverse occasioni è stato accostato alla Premier League e più generalmente alla possibile partenza dalla Milano nerazzurra. Alla fine, però, Marotta ha sempre detto no: per talento ed età Bisseck è una pedina, ancora oggi, importantissima per l’Inter. La situazione potrebbe però presto cambiare. La fonte riporta come il desiderio del calciatore sia in questo momento quello di provare a giocare proprio in Premier League, con i ‘Red Devils’ che punterebbero su questo fattore per convincere la dirigenza di Viale della Liberazione.

Il classe 2000, reduce da ben 42 presenze complessive tra campionato e coppe con 2 gol e 3 assist, è sponsorizzato soprattutto dal tecnico dello United Ruben Amorim che lo vorrebbe a tutti i costi per potenziare la retroguardia. Bisseck rappresenterebbe l’alternativa al più costoso Tah, conteso da Barcellona e Bayern Monaco. Oltre ai ‘Red Devils’ vi sarebbe anche il Tottenham interessato al calciatore, nel caso in cui Romero – come ventilato nelle ultime settimane – lasci gli ‘Spurs’ in estate.

La valutazione del calciatore da parte della dirigenza nerazzurra è già stata fissata e non ammetterà il minimo sconto: il cartellino di Bisseck costerà 55 milioni di euro, non uno di meno. Prendere o lasciare. Per l’ex difensore del Colonia, dunque, potrebbero aprirsi le porte della Premier League: tutto è nelle mani di Beppe Marotta.