Il colpo di scena che non ti aspetti, il bomber torna al Milan: è fatta

L’ultima indiscrezione di mercato sull’attaccante delinea uno scenario inaspettato: il bomber torna a Milanello a fine anno

Una vittoria fondamentale. Tre punti agguantati a pochi minuti dalla fine che, oltre spezzare un trend negativo che durava ormai da settimane, avvicina sensibilmente la squadra toscana ad una salvezza che, sebbene tutta da conquistare, ora è tornata ad essere improvvisamente possibile.

Nell’affermazione dell’Empoli contro il Parma nell’anticipo serale del sabato, Lorenzo Colombo ha vissuto la sfida dalla tribuna. A soffrire inseme al presidente per completare la missione di giornata.

La squalifica per doppia ammonizione rimediata nella precedente partita persa dai biancazzurri contro la Lazio ha infatti privato l’attaccante, ancora di proprietà del Milan, di partecipare ad una sfida decisiva per le sorti della sua squadra.

Protagonista di una stagione segnata da 5 gol e 2 assist in oltre 2100 minuti sul terreno di gioco, il nativo di Vimercate potrebbe essere acquistato dall’Empoli a titolo definitivo grazie alla particolare formula sottoscritta col club di Via Aldo Rossi lo scorso 31 luglio. Quando si concretizzò il suo trasferimento a titolo temporaneo in Toscana.

Colombo torna alla base: l’Empoli rinuncia al colpo

7 milioni è il prezzo, già sottoscritto tra le parti, con cui la matricola potrebbe acquistare a titolo definitivo il bomber dal Milan alla fine di questa stagione. La priorità, tradotta nel diritto di riscatto, non verrà però sfruttata dalla dirigenza del sodalizio biancazzurro. Almeno questo riportano le ultime indiscrezioni di mercato sull’argomento.

Già impegnato in un’analoga operazione di mercato per quello che riguarda il possibile riscatto definitivo di Sebastiano Esposito – fissato però a 5 milioni, col bomber di Castellammare di Stabia che può vantare uno score personale migliore dello stesso Colombo – l’Empoli avrebbe deciso di rinunciare di fatto al suo attaccante. A prescindere dal raggiungimento o meno della salvezza nel massimo campionato.

Un problema in più – non solo dal punto di vista economico – per il Milan, che deve ancora decidere se riscattare Tammy Abraham (il cui destino potrebbe essere legato a quello di Alexis Saelemaekers, alla Roma almeno fino al 30 giugno ma di proprietà rossonera) e se puntare, come bomber titolare per il prossimo anno, su quel Santi Gimenez che proprio nell’ultima vittoria del Diavolo è risultato decisivo con una doppietta.