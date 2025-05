Napoli, contatti per anticipare la Juve: incontro in città per l’accordo

Il calciomercato del Napoli sarà tra i più “ricchi” dell’intera Serie A, considerando quelle che saranno le richieste di Antonio Conte per restare.

Perché Scudetto o meno, è innegabile che l’esigenza del Napoli sia quella di rinforzare ampiamente la rosa, dopo gli addii di Osimhen e Kvaratskhelia, rimpiazzati con “soli” 50-55 milioni circa complessivi se si pensa agli affari Lukaku e Neres, che non possono bastare, tenendo conto che al posto del georgiano è arrivato soltanto Okafor in prestito, che non sarà riscattato.

La voglia del Napoli è quella di non ripetere gli errori fatti quando, dopo aver vinto lo Scudetto con Luciano Spalletti, si è ritrovato con un pugno di mosche dopo l’addio di Kim e il caos dell’arrivo di Rudi Garcia, finendo decimo in classifica, prima dell’arrivo di Conte. Pertanto, Giovanni Manna, è adesso che sta cominciando a muovere i primi passi sul calciomercato. E questi vedono la beffa alla Juventus, per quanto riguarda i contatti in città che possono spiazzare letteralmente i bianconeri, per un accordo che si troverebbe anzitempo, rispetto a quelle che erano le volontà dei piemontesi di piazzare il grande colpo in attacco.

Calciomercato Napoli: il colpo con beffa alla Juventus

Giuntoli beffato da Manna, in quello che è lo scenario che viene spiegato questa mattina da Il Corriere dello Sport. Si sono registrati dei contatti tra le parti, come scrive il quotidiano tra le proprie colonne, in città, con parte dell’entourage proprio del giocatore.

Si sta guardando intorno il centravanti che era nel mirino proprio della Juventus che, in estate, si separerà sia da Dusan Vlahovic che da Kolo Muani, che non verrà trattenuto in prestito. Ma oltre alla Juve e al Milan in Serie A, passando anche all’Inter, è tornato forte l’interesse anche del Napoli.

Nella sua rivoluzione, il club azzurro, starebbe pensando di tenersi stretto Raspadori, con Jonathan David che si alternerebbe a Lukaku, ma che potrebbe essere l’elemento giusto anche sulla corsia in un tridente, considerando le sue doti atletiche e caratteristiche fisiche. Un po’ come la Juventus potrebbe trovare in lui un ruolo sia da sostituto di Kolo Muani che di Vlahovic.

Le cifre e i dettagli dell’accordo per David al Napoli

Qualora dovesse trovare l’accordo il Napoli, tutto ciò che Manna dovrà “limare” riguarda le richieste che ne fa l’entourage. Quelle cose da firma con cifre che toccano i 20-30 milioni non sono roba per Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già fatto sapere che con lui non c’è trattativa aperta su robe di questo tipo. L’ingaggio da 7-8 milioni che chiede il calciatore è una cosa che, invece, può essere discussa.

Ma il Napoli tra ingaggio e bonus alla firma, non vuole spingersi oltre i 15-20 milioni di euro per un’operazione “a costo zero” che potrebbe vedere un calciatore “alla Osimhen” al Napoli, come colpo in questa estate. Contatti che appunti sono arrivati in città proprio al fine di capire quanto possibile è chiudere un accordo a queste condizioni.