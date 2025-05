Paura durante la festa promozione: tanti tifosi feriti, la ricostruzione

La festa per il ritorno in Serie A della squadra si è tramutata in un vero e proprio incubo per via del comportamento insensato dei tifosi.

Al momento del triplice fischio la gente presente allo stadio si è lasciata andare alla pazza gioia, esagerando al punto da rischiare di farsi veramente male, cosa che effettivamente è poi successa. Sono infatti diversi i tifosi che sono rimasti feriti durante i festeggiamenti, alcuni dei quali anche gravemente al punto da essere stati trasportati in ospedale.

Il bollettino è dunque non tanto tragico ma negativo, soprattutto perché uno situazione del genere bisognava evitarlo.

Paura durante la festa promozione: il bollettino

È in occasioni come queste che bisogna avere gli occhi dietro la testa ed evitare che il peggio possa incombere. Nonostante fossero coinvolti un gran numero di agenti, la festa promozione si è comunque tramutata in un incubo per via dei disordini che sono stati creati dai tifosi, un po’ troppo euforici per il risultato ottenuto dalla loro squadra del cuore.

Ovviamente si è cercato di tamponare tutto il più velocemente possibile, ma l’afflusso di persone è stato talmente forte che è stato complicato riportare l’ordine allo stadio. Alla fine tutto è andato per il meglio, anche se il bollettino della guardia medica non è dei migliori, anzi, ha registrato un numero di tifosi feriti piuttosto importante che rischia di rendere difatti fallimentare il lavoro svolto dagli agenti presenti allo stadio.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, la festa promozione dell’Amburgo ha causato la bellezza di 50 tifosi feriti, alcuni dei quali addirittura in condizioni gravi. Allo stesso tempo, però, i colleghi ci hanno tenuto a precisare che nessuno di questi sarebbe in pericolo di vita, anche se è tutto da monitorare giorno dopo giorno.

La ricostruzione della paura durante la festa scudetto

Dopo 7 lunghi anni di agonia l’Amburgo è finalmente tornato in Bundesliga. La storica squadra tedesca ha conquistato l’aritmetica nel corso nell’ultimo turno di campionato, quando ha annichilito 6 a 1 l’SSV Ulm 1846, squadra già retrocessa tra le altre cose.

I tifosi dell’HSV non sono però riusciti a trattenere il loro entusiasmo per questo importante traguardo della loro squadra, anche perché sono stati registrati 50 feriti, mica pochi. Il tutto è comunque conseguenza diretta all’invasione di campo che i presenti allo stadio hanno voluto fare per festeggiare insieme ai loro beniamini. Nel cercare di scavalcare le transenne dei rispettivi settori, alcuni non hanno valutato bene distanze e quant’altro fino a farsi parecchio male. Come anticipato, però, nessuno è in pericolo di vita, anche se alcuni sono ricoverati in gravi condizioni.