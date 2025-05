Paura in Italia, petardi e fumogeni in campo: partita sospesa

Clima di contestazione per la squadra di casa. Tifosi sul piede di guerra in questa partita che, comunque vada, non cambierà le sorti della squadra che ha già concluso in anticipo il suo campionato.

Una delusione tremenda per il club che era partito con ben altre aspettative. I problemi sono stati talmente alti che nemmeno un cambio in panchina ha contribuito a salvare la stagione che si sta concludendo nel peggiore dei modi.

Un clima infernale in città, anche per l’ultima partita di campionato nello stadio di casa. Il tifo caldo, per protesta, ha deciso di non presentarsi allo stadio anche se la presenza s’è fatta sentire in un altro modo, visto che il gioco è stato interrotto a causa di lanci di razzi e petardi.

Siamo tornati indietro anni luci in Italia con i tifosi di casa che si sono resi protagonisti di una protesta feroce contro la squadra e la proprietà. La situazione è davvero incandescente, tanto che l’arbitro è stato costretto a sospendere la partita per ben due volte.

Partita sospesa in Italia, oggetti in campo: cosa è successo

Momento di caos sul campo italiano con la squadra che è stata fortemente contestata dal pubblico e dalla Curva che, per protesta, ha deciso di non presentarsi quest’oggi al campo anche se la presenza è stata fatta sentire in un altro modo.

Infatti, poco dopo l’inizio del match sul campo è volato di tutto: oggetti, petardi, fumogeni e razzi. Una situazione surreale che ha portato l’arbitro a decretare la sospensione della gara.

Momento terribile per la squadra italiana del Cosenza, matematicamente retrocesso in Serie C. Una delusione forte per i tifosi che hanno espresso la loro rabbia per la gestione societaria di questi mesi.

Ecco perchè, durante la partita contro il Cesena, l’arbitro Prontera ha sospeso dopo appena un minuto la partita a causa dei lanci di razzi che sono arrivati dall’esterno verso il campo di gioco. Un clima incandescente al Marulla, con la squadra contestata a causa della retrocessione in C.

I tifosi, che non sono entrati per protesta, hanno fatto sentire la loro presenza in un altro modo con il lancio di oggetti, petardi e fumogeni. Un episodio da condannare, anche perché la situazione s’è fatta sempre più pericolosa, con l’arbitro che per ben due volte ha sospeso il match.