Sì al Napoli e no al Bayern Monaco: arriva la stellina del Lione

Il Napoli sta valutando tanti nomi per poter migliorare la rosa attuale: ora Manna è pronto ad anticipare il Bayern Monaco per una stellina.

Gli azzurri sono una delle squadre più attive sul mercato, con nomi sempre più importanti che stanno diventando principali nelle idee di Antonio Conte. Il tecnico salentino vuole continuare a vincere, vuole continuare a essere competitivo e diminuire sempre di più il gap generale rispetto alle altre big della Serie A e d’Europa per poter davvero competere con una rosa di alto livello.

Il Napoli ha tanti obiettivi in tutti i reparti e in tutti i ruoli ma presto può prendere una stellina belga del Lione che dovrà essere “svenduto” a causa della retrocessione in Ligue 2.

Calciomercato Napoli: colpo dal Lione, le ultime

Il futuro del Napoli cambierà in base alle mosse di mercato che Manna e Conte riusciranno a portare in azzurro in questi due mesi intensi che possono davvero cambiare la rosa del club azzurro, già forte competitiva ma che ha bisogno di colpi innovativi per crescere ancora.

Conte e Manna stanno stilando una lista importanti di nomi che possono portare qualità da vendere in casa Napoli e ora ci sono possibilità che si chiudano affari di prima fascia.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli è pronto a un nuovo affondo per un calciatore giovane e molto forte che può essere l’erede di Khvicha Kvaratskhelia: affare con il Lione.

Napoli, colpo dal Lione: piace Malick Fofana

Il Napoli segue con interesse tanti calciatori importanti che possano fare la differenza su grandi palcoscenici. Antonio Conte vuole un nuovo esterno offensivo e ora spunta un nome nuovo.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, il Napoli è sulle tracce di Malick Fofana del Lione. Il club francese ha appena subìto la retrocessione in Ligue 2 per troppi debiti e quindi tutti i suoi migliori calciatori sono pronti all’addio per continuare nel migliore dei modi la sua carriera.

Malick Fofana è uno dei nomi più interessanti del Lione e del calcio belga, è giovanissimo e considerato uno dei nomi più forti della nuova generazione, quindi il Napoli porterebbe a casa un calciatore di alto valore e rendimento.

Fofana-Napoli: c’è anche il Bayern Monaco

Il Napoli segue da vicino Malick Fofana del Lione e il suo talento è stato adocchiato anche da tante altre squadre di primo livello che sono alla ricerca di un nuovo esterno di grande corsa e qualità, con caratteristiche simili a quelle dei funamboli del PSG.

Anche il Bayern Monaco è sulle tracce di Malick Fofana e il Lione può cederlo già nei prossimi giorni per evitare di prolungare i problemi economici.