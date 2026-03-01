Milan, colpo a sorpresa dal Brasile: André Luiz Santos Dias a un passo

Il Milan vicino ad André Luiz Santos Dias del Corinthians: cifre, clausole e profilo tecnico del talento brasiliano classe 2006.

Un nome che fino a ieri circolava tra addetti ai lavori e osservatori attenti al calcio sudamericano. Oggi molto meno sussurrato. Perché quando una trattativa arriva a questo punto, significa che il lavoro è stato fatto prima, con pazienza.

Chi è André Luiz Santos Dias: il profilo del nuovo talento rossonero

Classe 2006, vent’anni da compiere, 1,83 di altezza, piede destro naturale. André è un centrocampista centrale cresciuto nel vivaio del Timão, dove è approdato a soli dieci anni. Non è uno che spunta dal nulla: ha vinto il Paulistão Under 17 nel 2023 e la Copinha nel 2024, due tornei che in Brasile rappresentano molto più di semplici competizioni giovanili. Sono banchi di prova veri, spesso anticamera del professionismo.

Nel 2025 è entrato stabilmente nel giro della prima squadra sotto la guida di Dorival Júnior, tecnico che ha allenato anche la Nazionale brasiliana. Un passaggio non secondario, perché significa essere ritenuto pronto in un contesto competitivo e mediaticamente esigente. Nel campionato paulista 2026 ha già messo a segno 2 reti in 7 presenze, numeri che raccontano di un centrocampista capace di incidere anche negli ultimi metri.

Il suo identikit tecnico è quello del “volante” moderno: dinamico, completo, capace di abbinare qualità nel palleggio a una presenza fisica concreta nei duelli. Le statistiche parlano di circa 4 contrasti vinti a partita e 2,5 palloni recuperati di media. Ma fermarsi ai numeri sarebbe riduttivo. André non è solo interdizione: ama inserirsi, calciare dalla distanza, accompagnare l’azione offensiva con tempi che non sembrano casuali. È un centrocampista che legge il gioco, non solo che lo rincorre.

Le cifre dell’operazione e la clausola “strategica” del Milan

Il nodo economico, come sempre, è quello che trasforma un interesse in un affare. La cifra che emerge dalle verifiche è di 13 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Un investimento importante ma calibrato, soprattutto se si considera che sul contratto del giocatore – valido fino al 2029 – era presente una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Una cifra che, in passato, aveva scoraggiato diversi club europei.

C’è però un dettaglio interessante che arriva dal Brasile e che racconta molto della strategia rossonera. Il Milan lo prenderebbe in estate, ma a una condizione precisa: André dovrà disputare almeno 20 partite con il Corinthians, giocando minimo 45 minuti, prima della pausa per i Mondiali. Una sorta di tutela tecnica. L’idea è chiara: evitare che, dopo la “fumata bianca” e la firma del quinquennale, il club brasiliano possa ridurne l’utilizzo per proteggersi o per scelte interne.

Non è solo una clausola contrattuale. È un segnale. Significa voler acquistare un giocatore già pronto, non uno da parcheggiare e attendere.