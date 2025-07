Cristiano Ronaldo lo porta all’Al Nassr: super colpo dai rossoneri

Cristiano Ronaldo si trasforma in DS e porta all’Al Nassr un pezzo da novanta: super colpo dai rossoneri per il club saudita

Dopo due stagioni senza titoli ed una brutta sconfitta nell’ultima AFC Champions League Elite per mano dei giapponesi del Kawasaki Frontale per 3-2, si pensava che Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato l’Al Nassr, ma così non è stato.

Il fuoriclasse portoghese, che qualche settimana fa aveva lasciato un messaggio criptico su X scrivendo che era tempo di aggiungere un nuovo capitolo alla sua carriera, ha rinnovato pochi giorni fa il suo contratto con club saudita fino al 2027, facendo felici i tifosi arabi. L’intenzione di CR7 è quella di trasformare la rabbia e la delusione per non aver vinto niente fin qui in voglia di riscatto e cercherà nei prossimi due anni di portare l’Al Nassr sul tetto d’Arabia Saudita e d’Asia.

Il club saudita si è già attivato sul mercato per rendere la squadra competitiva ed ha dato il via ad una rivoluzione partendo dalla panchina. Stefano Pioli ha rescisso il suo contratto che lo legava all’Al Nassr per poter divenire il nuovo allenatore della Fiorentina, mentre la società saudita ha deciso di affidare la guida della squadra a Jorge Jesus e spera di annunciarlo ufficialmente come nuovo tecnico.

L’avvento dell’allenatore portoghese è stato approvato dallo stesso Cristiano Ronaldo che avrebbe proprio indicato alla società araba di puntare sul suo connazionale. Il calciatore lusitano vuole avere voce in capitolo a livello dirigenziale e, oltre al tecnico, ha fatto sapere all’Al Nassr di voler avere come compagni di reparto a Victor Boniface del Bayer Leverkusen.

Al Nassr, Cristiano Ronaldo guida il mercato: vuole Boniface del Leverkusen

Cristiano Ronaldo, oltre che essere il leader in campo dell’Al Nassr, vuole esserlo anche in dirigenza e, dopo aver approvato l’arrivo di Jorge Jesus come nuovo tecnico, ha preso anche il comando del mercato. Il fuoriclasse portoghese vuole vincere più di un titolo il prossimo anno ed ha indicato alla dirigenza il giocatore giusto per poterci riuscire, vale a dire Victor Boniface, autore di due stagione più che discreta con il Bayer Leverkusen.

L’attaccante nigeriano è considerato il sostituto ideale di John Duran che lascerà il club per unirsi al Fenerbahce e Cristiano Ronaldo ha chiesto all’Al Nassr di fare di tutto per portarlo in Arabia Saudita, stando a quanto riportato da Fichajes.net. Una richiesta che l’Al Nassr ha preso seriamente in considerazione e sta pensando di accontentare il suo fuoriclasse, soprattutto dopo che quest’ultimo ha accettato di rinnovare il suo contratto.

L’obiettivo prioritario della dirigenza saudita è quello di soddisfare Ronaldo per tenerlo di buon umore in modo tale da consentirgli di esprimersi al meglio sul terreno di gioco. Da parte sua, invece, CR7 continua a nutrire fiducia nell’Al Nassr ed è sicuro che, seguendo anche le sue indicazioni, il club saudita potrà togliersi grandi soddisfazioni nella prossima stagione