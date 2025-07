Bomba Juventus, clamoroso doppio colpo in attacco

Da Sky Sport un annuncio molto importante sul futuro di Victor Osimhen che può raggiungere la Juventus, ma non essere l’unico attaccante che il club bianconero possa prendere.

Perché il club bianconero in questo momento sta valutando le migliori pozioni in vista della prossima stagione quando bisognerà scendere in campo per riscattare gli hanno che sono stati deludenti e privi di trofei importanti. Non sembra essere una scelta sbagliata quella che è una clamoroso colpo che può piazzare la Juventus per cercare di andare a migliorare l’attuale situazione.

Non è un periodo tranquillo per la Juventus che ora può seriamente provare a mettersi alle spalle questa situazione che dura da diversi anni, con la società che vuole provare a migliorare anche la rosa facendo uno sforzo davvero importante sul mercato con

In questo momento c’è la volontà di andare a piazzare dei nuovi colpo che possono andare a vestire la maglia bianconera, perché la Juventus ha intenzione di fare qualcosa di importante e c’è la volontà di provare a chiudere le pistre oer i prossimi attaccanti che arriverebbero in rosa

Calciomercato Juve: la società prova a chiudere due colpi

Non sarà per niente facile per la Juventus chiudere dei nuovi colpi e occhio quindi a quelli che possono essere due acquisti che arriverebbero per aiutare da subito il club a mettersi alle spalle il Mondiale per club e una stagione davvero disastrosa.

Ci sono delle novità che riguardano la scelta con le ultime novità sul calciomercato della Juventus che è pronta ad andare a piazzare due nuovi arrivi ed entrambi in attacco.

Secondo le ultime notizie, infatti, la Juve vuole provare a chiudere l’acquisto di David e Osimhen. Il club bianconero è pronto a chiudere per David che arriverebbe a zero nei prossimi giorni con un accordo che è ormai raggiunto, lo stesso può accadere per Osimhen.

Perché secondo Sky Sport l’obiettivo della Juventus è quella di puntare anche su Osimhen dopo aver preso David e saranno decisivi i prossimi giorni.