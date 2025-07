Juve, a rischio la posizione di Tudor: sostituto già avvisato

Non arrivano buone notizie per Igor Tudor che con la sua Juventus non sembra aver ingranato in questo Mondiale per Club e ora ci sono dei dubbi nella società bianconera.

Perché in questo momento la società ha intenzione di ribaltare gli ultimi anni che sono stati deludenti sotto ogni punto di vista e per questo motivo che adesso il club vuole cercare di dare una scossa importante al progetto. Dopo l’esonero di Thiago Motta la squadra è stata affidata a Igor Tudor che si è guadagnato anche il rinnovo di contratto con la società bianconera.

L’allenatore ha raggiunto la qualificazione in Champions League ma la società puntava a riportare in panchina un grande ex come Antonio Conte. Nelle ultime settimane però le cose non sono andate come previsto e per questo motivo che alla fine dopo una ricerca di allenatori la Juventus ha deciso di affidarsi ancora a Tudor.

Arrivano conferme in merito alla scelta della Juventus che ha voluto puntare forte su Tudor in questa stagione e per il futuro, ma ora le cose possono anche cambiare da un momento all’altro perché ci sono delle novità in merito alla scelta della società nei confronti dell’allenatore che ora dovrà dimostrare qualcosa di più.

Juventus, Tudor a rischio esonero? Le ultime

Ci sono delle nuove notizie in merito alla decisione he riguardano la scelta della Juventus che può anche pensare di mandare fuori Tudor dal progetto se le cose non dovessero cambiare.

Possibile risvolto a sorpresa della Juventus che non è rimasta contenta del Mondiale per Club e delle pesanti sconfitte e bisognerà provare a dare una svolta in vista dell’estate e della prossima stagione. Perché la società dovrà aspettare ancora una risposta dal suo allenatore che dovrà provare a dare garanzie, in caso contrario Tudor rischia grosso.

In questo momento non ci sono segnali negativi sulla sua posizione ma allo stesso tempo bisognerà valutare i risultati che verranno, perché la Juventus ha una grande occasione di puntare su una lunga lista di allenatori disponibili come Spalletti e Mancini in caso Tudor non dovesse soddisfare con i risultati.