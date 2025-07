Mikautadze finalmente in Serie A: sarà il 9 titolare di una big

Il calciomercato attacanti per la Serie A sta per entrare nel vivo: la situazione può cambiare da un momento all’altro per Georges Mikautadze.

Il bomber georgiano è uno degli attaccanti più forti del calcio francese, visto che ha portato avanti una stagione di alto livello in Francia con il Lione ma ora il club francese è retrocesso in Ligue 2 e deve obbligatoriamente cedere alcuni dei calciatori migliori per incassare cifre importanti, salvarsi ed evitare il fallimento che, invece, sarebbe dietro l’angolo in questo momento nonostante il cambio di proprietà.

Ci sono molte situazioni che interessano anche alla Serie A, soprattutto per alcuni calciatori che sono nell’occhio delle big e possono diventare calciatori molto importanti.

Calciomercato, Mikautadze pronto per la Serie A: le ultime

Il futuro di Georges Mikautadze è in fase di cambiamento totale. L’attaccante georgiano è finito nel mirino delle grandi sin da quando all’Europeo con la sua Georgia e insieme a Kvaratskhelia ha fatto vedere grandi cose. Da lì il trasferimento al Lione, in cui ha fatto benissimo, ma da cui ora proverà ad andare via velocemente per evitare di giocare in Ligue 2.

Ci sono molte squadre interessate a Mikautadze che ora, però, può firmare in Serie A dopo anni in cui si è parlato di possibili accordi per lui.

Secondo le ultime notizie di mercato, Georges Mikautadze è pronto per arrivare in Serie A: il suo profilo interessa a una big del nostro campionato.

Mikautadze in Serie A: contatti con la Roma

La Roma sta cercando miglioramenti in tutti i ruoli della rosa attuale. Gasperini sta colloquiando da giorni con Massara per stilare la lista perfetta degli obiettivi e ora c’è anche un nome nuovo per l’attacco.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la Roma è sulle tracce di Georges Mikautadze per la prossima stagione. A prescindere dal futuro di Artem Dovbyk, infatti, i giallorossi sono alla ricerca di un nuovo attaccante che possa dare una grossa mano a Gasperini che lo aveva già cercato ai tempi dell’Atalanta.

Mikautadze alla Roma sarebbe un colpo davvero eccellente per Gasperini per dare uno sfogo offensivo diverso al reparto offensivo e un tipo di qualità differente da quella attuale.

Mikautadze-Roma: servono 20 milioni

La Roma monitora attentamente la situazione del Lione per prendere Mikautadze. I francesi sono in piena crisi economica e con il rischio concreto di dover vendere alcuni dei suoi gioielli per risolvere i problemi finanziari ed evitare il collaso.

La valutazione di Mikautadze sarebbe scesa a circa 20 milioni di euro, cifra considerata giusta dalla dirigenza romanista che ora vuole accelerare per anticipare totalmente la concorrenza.