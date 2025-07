L’Atalanta anticipa tutti, arriva per 20 milioni di euro

Colpaccio dell’Atalanta che acquista uno dei migliori giovani della Serie A per 20 milioni di euro. Non è l’unico affare chiuso dai bergamaschi

Non solo uscite per l’Atalanta. Per il nuovo allenatore Ivan Juric è arrivato anche il secondo acquisto dopo quello di Sulemana dal Southampton. E che acquisto.

Con un’accelerata arrivata ieri, i nerazzurri hanno anticipato la concorrenza del Milan e definito l’accordo per l’acquisto a titolo definitivo di Honest Ahanor dal Genoa. Importanti le cifre dell’affare. L’Atalanta avrebbe chiuso per 20 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus anche se alcune fonti riferiscono di un’intesa ottenuta su 15 milioni più 5 bonus, legati al raggiungimento di risultati individuali e di squadra.

Ahanor potrebbe sostenere le visite mediche già mercoledì. Con il suo acquisto, l’Atalanta si assicura un calciatore di grande prospettiva in grado di giocare a tutta fascia a sinistra. Ahanor sostituirà, di fatto, Matteo Ruggeri che si appresta a salutare i nerazzurri e a trasferirsi all’Atletico Madrid. Alla fine è ricaduta su di lui la scelta definitiva dei Colchoneros sul nuovo esterno sinistro dopo i tentativi per Theo Hernandez e Robertson del Liverpool.