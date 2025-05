Addio Juventus: si avvicina al Napoli, Giuntoli beffato

Si avvicina l’addio per la Juventus che rischia di salutare il giocatore. Befa incredibile per i bianconeri, ecco tutti i dettagli su questo affare di mercato.

Il Napoli è a lavoro in vista della prossima stagione.

L’obiettivo di Manna e De Laurentiis è quello di convincere Conte a restare in azzurro e per farlo stanno preparando un mercato da sogno, con l’arrivo di grandi giocatori che sono pronti a firmare con la società partenopea.

I nomi che circolano sono davvero importanti e nelle ultime ore sono uscite fuori nuove indiscrezioni relative al possibile colpo in attacco che riguarda proprio un obiettivo di mercato della Juventus.

Manca sempre meno alla fine della stagione con la Juventus che, nelle ultime partite di Serie A, si giocherà l’accesso alla prossima Champions League. Serviranno, infatti, almeno due vittorie contro Udinese e Venezia, per sperare di chiudere al quarto posto in classifica.

Calciomercato: duello Napoli Juventus

Intanto, in attesa di capire se arriveranno i soldi della Uefa per l’accesso in Champions, Giuntoli sta pensando anche al mercato e su come migliorare questa rosa. Servirà qualcosa soprattutto in attacco, visto che Kolo Muani e Vlahovic sono destinati ai saluti.

Ecco perché, nelle ultime settimane, è emerso il nome di David del Lille, che andrà via a parametro zero dal club francese. La Juventus è una delle pretendenti a prendere il canadese anche se in queste ore si è inserito anche Manna, pronto a beffare la sua ex squadra per portare a Napoli David.

Come riportato dagli esperti di calciomercato, come Fabrizio Romano, la proposta della società azzurra è arrivata veramente con il giocatore che sta valutando attentamente la situazione. Le cifre in ballo sono molte alte per l’attacante, che è entrato con prepotenza nella lista mercato del Napoli per la prossima stagione.

David Napoli: Juventus fuori dai giochi?

Jonathan David, che saluterà il Lille giugno, ha fatto grandi cose in Francia nelle ultime stagioni, tanto da meritare l’attenzione delle principali squadre di Serie A. Dopo Inter, Milan e Juventus, anche il Napoli si è aggiunto alla lista delle pretendenti per David, che può sbarcare in Serie A la prossima stagione.

Giovanni Manna, direttore sportivo degli azzurri, sta lavorando per prendere un altro attaccante anche perché bisognerà sostituire Osimhen, che tornerà dal prestito e sarà venduto in Premier o in Arabia.

Nell’ottica di prendere un altro attaccante, la società ha messo nel mirino David che può arrivare a Napoli a parametro zero.