Conceicao, non basta: svelato il nuovo allenatore del Milan

Il Milan pronto a dedicarsi alla scelta del nuovo allenatore: addio Sergio Conceicao, è arrivata una clamorosa rivelazione

Il quarto posto, aritmetica alla mano, è ancora possibile. Poche, però, le chances per il Milan di Sergio Conceicao di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.

Un rendimento troppo altalenante nel corso dei mesi che, dunque, costerà a caro prezzo anche nella programmazione della stagione 2025/26, anche e soprattutto in sede di calciomercato. Ad ogni modo i cambiamenti riguarderanno, in primo piano, la scelta di un nuovo direttore sportivo. Un discorso apparentemente più lungo del previsto che si protrarrà da qui fino a fine campionato. Ad oggi, a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia contro il Bologna, non è ancora chiaro quale sia la strategia dei vertici rossoneri tra i tanti candidati a disposizione.

Sembra, poi, farsi strada la possibilità che almeno uno dei big in dubbio per la questione rinnovo possa effettivamente salutare la Milano rossonera e cercare fortuna altrove. Theo Hernandez e Mike Maignan, in primis. Ma non solo. Anche Rafael Leao, accostato a Chelsea e Barcellona negli ultimi tempi, alla fine potrebbe dire addio.

Molto però dipenderà dalla scelta sul prossimo allenatore. Sergio Conceicao ha effettivamente già le valigie in mano, nonostante un contratto firmato fino al 30 giugno 2026 e gli ottimi risultati collezionati nel finale di stagione. La situazione è in divenire e nelle scorse ore è arrivata una rivelazione che di fatto può determinare il profilo ideale per la panchina del ‘Diavolo’.

Milan, annuncio pazzesco: sarà il nuovo allenatore

Il direttore di ‘Tuttomercatoweb’ Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di ‘Milannews.it’ della questione allenatore che riguarda la panchina del Milan. Il punto sul mercato, però, pare strettamente legato sia alla firma del nuovo direttore sportivo e appunto a quella dell’allenatore del futuro.

“Deve essere scelto prima il direttore sportivo, poi l’allenatore. Il Milan ha in testa nomi di allenatori liberi come Sarri e Allegri. Magari anche De Zerbi potrebbe rientrare in questo discorso che passerà dalla scelta del ds”. Riguardo all’ex tecnico rossonero, per lui sarebbe quindi un ritorno, non è una novità l’accostamento alla panchina del Milan.

Maurizio Sarri è stato invece avvicinato ai colori rossoneri la scorsa estate anche se alla fine il suo profilo, nonostante le eccellenti esperienze sulle panchine di Juventus e Napoli, non fu preso concretamente in considerazione.

Oggi la scelta può ricadere su uno dei due. Sarri o Allegri, con anche De Zerbi che evidentemente è un nome che piace da tempo ai vertici di Via Aldo Rossi.