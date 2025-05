I Friedkin chiudono per il nuovo allenatore: annuncio di Ghisolfi

Nel pre partita di Atalanta-Roma sono arrivate novità importanti in merito al futuro della panchina giallorossa nella prossima stagione.

Intervistati dai colleghi di DAZN, il dirigente Florent Ghisolfi ha svelato il reale motivo della visita a Trigoria della proprietà americana della Roma, lasciando intendere che i Friedkin sono tornati in Italia dopo mesi per chiudere i discorsi per il sostituto di Claudio Ranieri. Il cerchio si sta dunque restringendo, con il club giallorosso pronto a svelare l’identikit di colui il quale guiderà la squadra a partire dal prossimo campionato così da cominciare a programmare anche le diverse strategie in vista del calciomercato.

I Friedkin in città per chiudere per il nuovo allenatore

Nel futuro della Roma non c’è Claudio Ranieri, quantomeno in panchina. Lo storico allenatore italiano si ritirerà dalle scene al termine di questa stagione per ricoprire il ruolo di Senior Advisor del club giallorosso. In qualche modo l’ex Cagliari e Leicester, fra le altre, starebbe già adempiendo ai suoi compiti, partecipando attivamente alla scelta del nuovo allenatore.

Nel corso di queste settimane lo stesso Ranieri ha però cercato di deviare l’attenzione altrove smentendo tutti quei nomi che sono stati accostati alla panchina giallorosso, ma il rientro in Italia della proprietà americana della Roma lascia intendere che oramai siamo agli sgoccioli. Con due partite al termine, la società giallorossa è pronta a svelare l’identikit dell’allenatore che prenderà il posto di Ranieri, anche i Friedkin non sono venuti nel Bel Paese per senza niente.

Eppure, nel pre partita di Atalanta-Roma Ghisolfi ha categoricamente negato che la proprietà sia arrivata nella capitale appositamente per il discorso legato al nuovo allenatore. La visita era già programmata da settimane, ma il fatto che siano in Italia in concomitanza della sfida proprio contro la Dea non dovrebbe essere un caso.

La Roma affonda il colpo per il nuovo allenatore

La Roma è pronta ad affondare il colpo per il nuovo allenatore. Nel pre partita del Gewiss Stadium Ghisolfi ha negato che i Friedkin siano tornati appositamente per questo discorso, ma il fatto che siano in Italia proprio nel weekend della sfida contro l’Atalanta è tutto un dire.

Sì, perché stando alle ultime notizie, dovrebbe essere proprio Gian Piero Gasperini l’uomo che sostituirà Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. E quindi è scontato pensare che in questo periodo di permanenza i Friedkin si siedano al tavolino col tecnico di Grugliasco per definire gli ultimi dettagli di un accordo al quale avrebbe lavorato in maniera molto minuziosa ed attenta Claudio Ranieri in persona. Staremo a vedere.