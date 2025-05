Nuovo allenatore, scelto Gasperini: porta con sé il primo acquisto

Svolta per quanto riguarda la girandola degli allenatori in vista della prossima stagione. Perché ora una società sembra aver intensificato i contatti per prendere Gasperini.

Il tecnico dell’Atalanta dopo 9 stagioni sembra aver deciso di andare via al termine di quest’anno per sposare un nuovo progetto. Le prossime settimane saranno decisive perché sono tante le società che si sono interessate a Gasperini in Italia e in Europa dopo le sue dichiarazioni di qualche settimana fa in merito alle scelte del futuro.

Ma Gasperini con l’Atalanta ha un contratto fino al 2026 e per questo motivo che bisognerà trovare il giusto accordo per capire come possano andare le cose riguardo un possibile addio anticipato. Molto dipenderà proprio dalla volontà dell’allenatore e dalle offerte che andrebbe a ricevere per la prossima estate.

Sono tante le squadre pronte a cambiare allenatore e Gasperini anche rientra in quello che può essere un valzer di mercato molto importante per le panchine della prossima estate. Attenzione a quella che può essere l’offerta decisiva per convincere l’allenatore a lasciare dopo 9 anni Bergamo per provare una nuova avventura e mettersi in gioco altrove.

Gasperini scelto come nuovo allenatore, primo acquisto

La prossima estate di calciomercato diventa chiave per capire come andranno le cose perché adesso ci sono delle notizie in merito a questa possibilità che si arrivi ad una scelta importante per la panchina da parte di un club con l’occasione Gasperini che ora può concretizzarsi.

Ci sono aggiornamenti che arrivano proprio in merito alla decisione che può esserci in vista della prossima estate quando più di una società andrà a cambiare allenatore e tra i primi nomi della lista compare proprio quello di Gasperini.

L’allenatore che con l’Atalanta ha ottenuto grandissimi risultati adesso può arrivare ad una decisione molto importante. Perché ci sono degli aggiornamenti che riguardano proprio la scelta da parte di Gasperini di andare ad accettare una nuova offerta.

Tra le grandi occasioni di mercato c’è quella che valutano proprio Juventus, Milan, Roma e Bayer Leverkusen che cambieranno allenatore e Gasperini può essere la scelta definitiva per la panchina.

Una volta trovato l’accordo con Gasperini come nuovo allenatore pronto anche il primo acquisto, l’allenatore spera di portare con lui nella prossima e nuova avventura un suo fedelissimo come Ederson. Il club bergamasco lo valuta circa 50-60 milioni di euro.