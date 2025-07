Annuncio a sorpresa, Cole Palmer in Serie A: svelata la verità

L’MVP della finale di questo Mondiale per Club potrebbe fare la differenza in Serie A a partire dalla prossima stagione.

Stando a un recente incredibile annuncio, infatti, Cole Palmer potrebbe vestire la maglia di una grande del campionato italiano, che potrebbe togliersi questo incredibile sfizio nel corso di questo calciomercato. Ma considerando il valore, soprattutto economico, del calciatore, quanto c’è di vero dietro questa dichiarazione? È un’operazione effettivamente possibile o un mero sfottò nei confronti di una società che per quanto importante e blasonata sta trovando non poche difficoltà nel corso di questa sessione estiva di trasferimenti?

Cole Palmer in Serie A: annuncio a sorpresa

Il futuro di Cole Palmer potrebbe a sorpresa essere in Serie A nella prossima stagione. L’eroe del Chelsea nella finale del Mondiale per Club potrebbe cambiare aria dopo essere entrato nella storia dei Blues con un’incredibile doppietta contro quella che a detta di molti era (ed è ancora) la squadra più forte d’Europa, ma non del mondo a quanto pare.

Ovviamente il Chelsea non ha alcuna intenzione di privarsi di un calciatore come Cole Palmer, anche perché sarebbe una follia farlo proprio adesso che dalle parti di Stamfrod Bridge starebbero tornando ad ingranare, ma le strade del calciomercato sono infinite, ed anche un calciatore come l’inglese, per quanto inestimabile, può essere venduto se al prezzo giusto. E chissà che la società Serie A menzionata non possa seriamente valutare questa possibilità, anche se molti restano titubanti.

Dopo la doppietta in finale del Mondiale per Club contro il Paris Saint Germain il direttore Fabio Ravezzani è intervenuto sui propri profili social twittando che il Milan sarebbe sulle tracce di Cole Palmer, ma ovviamente è semplice leggere fra le linee che un post del genere sia decisamente di sfottò nei confronti della società rossonera, che al 13 di luglio ha appena chiuso per due acquisti, ovvero Samuele Ricci e Luka Modric, che sbarcherà in città domani.

Svelata tutta la verità dietro l’annuncio di Palmer

Il direttore Fabio Ravezzani ha questa sera deciso di scherzare scrivendo in maniera ironica sui propri social che il Milan starebbe pensando a Cole Palmer in questo calciomercato. Come anticipato è però chiaro che il collega fosse particolarmente ironico, anche perché una società che si lascia strappare per pochi milioni un calciatore “anonimo” come Archie Brown può mai ambire a profili del genere?

Ovviamente in futuro si spera che le cose possano cambiare, ma al momento la dimensione del Milan è la seguente, con il club che si deve accontentare di profili da 20 milioni di euro, fatta eccezione per alcuni ovviamente, da far crescere e consacrare per poi rivenderli al triplo delle cifre come successo in estate con Tijjani Reijders, proprio come impongono le regole del Money Ball.