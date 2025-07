Milan: l’erede di Theo a zero, c’è il sì del giocatore

Dopo il no di Brown, prosegue la caccia dell’erede di Hernandez. E spunta un nome nuovo per i rossoneri. Al momento una semplice idea, vedremo cosa succederà in futuro

Il no di Brown ha complicato la ricerca del post Hernandez in casa Milan. I rossoneri, forti dell’accordo con l’esterno, erano certi di chiudere la trattativa. Poi l’inserimento del Fenerbahce ha cambiato le carte in tavola. Ora bisognerà andare ad individuare un nuovo profilo. Allegri aspetta con trepidazione il rinforzo a sinistra visto che, a parte Jimenez adattato, al momento non c’è nessuno che può ricoprire quel ruolo.

I nomi sul taccuino di Tare sono diversi, ma nelle ultime ore se ne sarebbe aggiunto un altro. Secondo le informazioni di Rudy Galetti, l’entourage del giocatore avrebbe contattato il Milan per confermare la propria disponibilità a trasferirsi in rossonero durante questo calciomercato. Al momento da parte dei rossoneri nessun approfondimento visto che le priorità sono altre. Ma resta un profilo da tenere in considerazione.

Calciomercato Milan: caccia all’erede di Theo, il nome nuovo

La priorità del Milan in questo momento è rappresentata proprio dall’erede di Hernandez. In quel ruolo c’è una mancanza da colmare in davvero poco tempo. Non semplice dopo il no di Brown, ma i nomi sul taccuino di Tare sono diversi e il direttore sportivo rossonero proverà magari già nei prossimi giorni a capire la fattibilità dell’operazione.

E nelle ultime ore si è aggiunto anche il profilo di Reguilon. Lo spagnolo lo scorso 30 giugno si è svincolato dal Tottenham e si sarebbe offerto al Milan. L’esterno iberico è disponibile a trasferirsi alla corte di Allegri in questo calciomercato. Al momento da parte di Tare nessun approfondimento della questione. Le priorità sono altre e si proverà a raggiungerle. L’idea del direttore sportivo è quella di puntare su un profilo giovane, di prospettiva e magari con qualche problema fisico in meno rispetto all’ex Real.

Ma il nome di Reguilon è comunque da tenere in considerazione in casa Milan. Il classe 1996 potrebbe essere una soluzione last minute in questo calciomercato oppure magari l’alternativa al titolare a sinistra. La disponibilità c’è e la questione sarà affrontata nel corso della sessione.

Mercato: Reguilon vuole il Milan

Reguilon ha voglia di rilanciarsi dopo stagioni non semplici e il Milan per lui potrebbe rappresentare la soluzione ideale in questo calciomercato.

Per il momento, comunque, il Milan ha deciso di non approfondire la questione Reguilon. Le priorità sono altre e vedremo se magari nel prossimo futuro cambieranno le cose.