Milan: salta Brown, Okafor porta l’erede di Theo

Non è sicuramente un momento facile per i rossoneri. Anche Brown salta e attenzione a questo punto uno scambio con il Fenerbahce

La ricerca del sostituto di Hernandez si fa sempre più complicata per il Milan. Archie Brown sembrava essere il favorito numero uno visto l’accordo ad un passo. Ma l’inserimento del Fenerbahce ha cambiato le carte in tavola. Il terzino è destinato a vestire la maglia del club turco. Una brutta notizia per i rossoneri, che ora sono costretti a trovare un profilo differente in un ruolo dove mancano i giocatori.

Attenzione alla possibilità, però, di uno scambio proprio con il Fenerbahce. Secondo le informazioni di transferfeed, il club turco avrebbe messo nel mirino Okafor e l’arrivo di Brown potrebbe dare una opportunità al Milan in questi giorni di calciomercato. Per il momento si tratta di una indiscrezione visto che non ci sono conferme ufficiali. Ma resta una pista da attenzionare nel corso nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan: niente Brown, nome nuovo per la fascia sinistra

Brown rappresentava la prima scelta per la fascia sinistra. L’inserimento di Fenerbahce ha cambiato le carte in tavola e il giocatore ha deciso di accettare la Turchia. Un qualcosa destinato a cambiare i programmi dei rossoneri, costretti ad andare su un profilo differente per definire l’erede di Hernandez.

Attenzione, però, ad uno scambio di calciomercato con proprio il Fenerbahce. I turchi sarebbero sulle tracce di Okafor e questo potrebbe consentire al Milan di sondare il terreno per un giocatore di Mourinho. La partenza di Oosterwolde non è da escludere con l’arrivo di Brown e i rossoneri potrebbero farci un pensiero perché parliamo di un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a quelle che si hanno in rosa. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione nel corso delle prossime settimane.

Per il momento si tratta di una indiscrezione. Ma l’inserimento del Fenerbahce per Okafor potrebbe portare ad un tentativo del Milan per Oosterwolde vista la necessità di prendere un calciatore in quel ruolo durante il calciomercato estivo. Vedremo se nelle prossime settimane il tutto si trasformerà in qualcosa di concreto.

Mercato Milan: occhi su Oosterwolde

Il Milan prosegue la caccia all’erede di Hernandez e il nome di Oosterwolde rappresenta una possibilità di calciomercato molto importante durante il calciomercato estivo.

L’arrivo di Brown potrebbe portare il Fenerbahce ad aprire alla partenza di Oosterwolde. Per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire una eventuale apertura a questa trattativa.