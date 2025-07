Folle offerta dall’Arabia, portano via al Milan un altro campione

Momento complicato per il Milan che sta provando a ricostruire tutto da capo dopo un anno fallimentare, ma il nuovo allenatore Allegri sta vedendo andar via tutti i campioni migliori.

Ci sono conferme che arrivano e che riguardano proprio la scelta da parte del club rossonero che per fare cassa e tamponare il disastro di essere rimasto la prossima stagione senza Europa che ora valuta delle novità più che interessanti che possono cambiare tutto. Perché continua a cambiare volto il Milan che ha già ceduto Rejinders e Theo Hernandez, giocatori del calibro internazionale che sono stati mandati via.

Ma potrebbero non essere gli unici, perché continuano i forti interessamenti da parte di tanti club in Europa e non solo per quelli che sono i migliori giocatori della rosa e spiccano su tutti Pulisic e Leao. Possibile beffa ora per quello che può accadere in casa Milan visto che ci sarebbero delle nuove sirene che suonano dall’Arabia Saudita per loro.

In Arabia Saudita c’è l’Al Nassr che ha rinnovato il contratto a Cristiano Ronaldo per tanti altri anni e adesso il giocatore portoghese ha voglia di provare a fare la storia vincendo e per questo che chiede dei nuovi rinforzi. Giocatori che piacciono e che possono essere trattati in maniera più semplice possono arrivare proprio dal Milan che ha già dato segnali di apertura con la cessione di Theo Hernandez.

Calciomercato Milan: folle offerta per un altro calciatore

Possibile svolta a sorpresa per quello che riguarda il futuro di alcuni giocatori del Milan, perché ci sono conferme riguardo ciò che può accadere da un momento all’altro. Ci sarebbe dietro l’Arabia Saudita che spinge per prendere un altro talento rossonero.

Come confermato da La Gazzetta dello Sport ci sono delle nuove voci che circolano in merito a quelle che potrebbero essere delle sirene che suonano dall’Arabia Saudita per Pulisic che può lasciare il Milan.

Il calciatore americano è considerato uno dei top player del club rossonero dopo l’annata che ha concluso e ora ha attirato ancor di più il forte interesse da parte del campionato saudita. Secondo le ultime notizie, infatti, pare che l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo voglia puntare all’acquisto di Pulisic con il Milan che dovrà ora prendere una decisione, se vendere un altro talento o dare un segnale forte confermando in rosa il campione americano.

Proprio nelle ultime ore, intanto, Pulisic ha parlato di quello che è il suo attuale club: “Ciò che rende unico il Milan è il modo in cui il Club abbraccia creatività e cultura”.