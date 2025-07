Il Real ne ha bisogno: dice addio all’Inter

Il club di Oaktree vicino ad un doloroso addio, c’è il Real Madrid pronto a puntarvi subito: Xabi Alonso è pazzo di lui

Mentre il calciomercato estivo deve ancora regalare i colpi di scena tanto attesi dai tifosi, le strade di Inter e Real Madrid potrebbero incrociarsi. Non in campo, dove solo da lontano le due compagini si sono studiate (il Real ha eliminato la Juve) ma proprio in sede di mercato.

Le ‘Merengues’ non hanno vissuto una stagione facile, hanno detto addio ad un allenatore del peso di Carlo Ancelotti rimpiazzato da uno dei tecnici ‘emergenti’ più vincenti e apprezzati d’Europa: Xabi Alonso. Un ritorno in grande stile quello dell’ex centrocampista del Real Madrid che adesso punta a vincere anche da allenatore, riportando al vertice del calcio europeo la squadra spagnola.

Una manciata di ore fa dalla Spagna è arrivata un’indiscrezione di mercato che non farà piacere ai tifosi dell’Inter. Perché sulla strada del club nerazzurro sembrerebbe pronto a pararsi il Real Madrid di Xabi Alonso che, non contento dei già tanti acquisti messi a referto, sembrerebbe intenzionato a scippare l’Inter. Uno dei big di mister Chivu è tra i grandi sogni dell’estate.

Addio Inter per il Real: cessione inaspettata

‘Fichajes.net’ ha rivelato, poche ore fa, quella che sembrerebbe essere la strategia del Real Madrid in sede di mercato. E potrebbe, a sorpresa, essere l’Inter a farne le spese. Tre le esigenze che Xabi Alonso avrebbe posto davanti all’attenzione di Florentino Perez: una di queste gioca proprio in maglia nerazzurra.

Un terzino sinistro affidabile, come il giovane Carreras che dovrebbe rientrare dal prestito al Benfica. Poi Ibrahima Konatè del Liverpool, per potenziare al centro la difesa dei ‘Blancos’. Ma una delle urgenze più impellenti per Xabi Alonso resta sicuramente il centrocampo ed è per questo che in cima alla lista del tecnico del Real vi sarebbe finito Davide Frattesi. Fisicità, intelligenza tattica ma anche capacità di riuscire ad andare a segno sotto porta: un profilo completo che attrae non poco le ‘Merengues’.

L’Inter, d’altro canto, dopo averlo visto vicino all’addio già lo scorso gennaio, adesso non sembrerebbe troppo propensa a salutare Frattesi che con Inzaghi non giocava troppo spesso titolare. Frattesi si adatterebbe perfettamente all’idea di calcio di Xabi Alonso che abbraccerebbe molto volentieri il 25enne romano.

Il contratto di Frattesi – che a Milano guadagna 3 milioni di euro a stagione – scadrà il 30 giugno 2028. Nella sua ultima stagione nella Milano nerazzurra ha collezionato 47 presenze con 7 gol e 2 assist vincenti.