Un Top player dice addio all’Inter, affare fatto

Beppe Marotta rimane di stucco: il big saluta l’Inter ed è già pronto a firmare con la sua prossima squadra, affare in chiusura

Archiviata la deludente parentesi del Mondiale per Club chiusa con la clamorosa sconfitta contro il Fluminense negli ottavi di finale, l’Inter è pronta a ripartire. Un nuovo progetto, un allenatore giovane come Cristian Chivu che ha già mostrato doti importanti nell’ultima annata alla guida del Parma.

Il mercato era e rimane il nodo cruciale dell’estate nerazzurra che vedrà certamente una piccola rivoluzione alla rosa in mano al tecnico rumeno. Un reparto, in primo piano, rischia di vedere cambiare in corso la strategia già pianificata da Marotta e Ausilio.Il centrocampo dell’Inter ha vissuto settimane bollenti soprattutto per quel che riguarda la permanenza di Hakan Calhanoglu. Il talento turco è seguito ormai da un po’ dal Galatasaray.

Ma sembra proprio che alla fine l’ex milanista possa finire per rimanere dov’è vista l’enorme distanza tra domanda e offerta: un rapporto, sicuramente, da ricostruire. Perché le polemiche tra due leader assoluti come il turco e capitan Lautaro Martinez non possono non aver scalfito un gruppo che è reduce da mesi difficili.

In primis, il tracollo in finale di Champions League con il PSG. Il secondo punto critico al vaglio di Marotta e Ausilio riguarda Denzel Dumfries, corteggiato dal Manchester City che potrebbe puntare allo sfruttamento della clausola rescissoria da 25 milioni di euro presente nel contratto del laterale orange e valida fino a fine mese.

Una novità tutt’altro che positiva per il calciomercato nerazzurro riguarda un big che è ormai quasi in via ufficiale lontano dall’Inter. Uno smacco non da poco: ecco cosa manca per l’annuncio definitivo.

Inter, che addio: firma per la big

Negli ultimi tempi c’è un ruolo che sembra poter interessare l’Inter ad arricchire proprio quella zona del campo. La caccia ad un trequartista di talento e caratura internazionale è già partita. Da Nico Paz ad Arda Guler, nelle ultime settimane è venuta a galla una possibilità che tuttavia è praticamente già sfumata.

Non sarà però Marco Asensio il prossimo acquisto dell’Inter. Perché lo spagnolo, reduce da un’ottima annata in prestito all’Aston Villa, è tornato al PSG per poi ripartire verso una nuova avventura. Secondo il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, il Fenerbahce di Josè Mourinho avrebbe trovato l’accordo sia con il club di Al-Khelaifi e – nelle ultime ore pure con l’entourage di Asensio che quindi pare destinato ad approdare nel calcio turco.

Il giocatore pare a questo punto atteso a Istanbul per visite mediche e firma sul contratto che lo legherà al Fenerbahce per i prossimi anni. Asensio in Premier League ha collezionato 13 presenze con 3 gol e 1 assist vincente.