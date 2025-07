Kean rifiuta l’Arabia, ha deciso dove giocherà in Italia

Moise Kean ha preso una decisione molto importante per quanto riguarda il suo futuro, perché adesso l’attaccante della Nazionale è pronto a restare ancora in Serie A.

Si è parlato tanto in questa settimana di quella che è stata la folle offerta arrivata all’attaccante della Fiorentina, perché è stato Simone Inzaghi con il suo Al-Hilal a tentare Moise Kean a trasferirsi in Arabia Saudita. Dopo giorni di riflessione per la folle offerta dal punto di vista economico, la decisione da parte dell’attaccante della Nazionale di declinare per restare ancora in Europa.

Non ha intenzione di perdersi ora, che ha avuto una grande esplosione, i momenti migliori di carriera e per questo motivo che arriva la decisione da parte di Kean di rifiutare l’offerta dell’Arabia Saudita per continuare a giocare in Europa dove potrebbe adesso approdare anche in una nuova squadra e non per forza restare alla Fiorentina.

Ci sono ora degli aggiornamenti che vengono fuori e che riguardano quello che può accadere con ora Kean deciso a far decollare la propria carriera. Perché ci sono delle nuove notizie in merito a quella possibile decisione di poter andare in Arabia Saudita per firmare un ricchissimo contratto. Niente da fare, il giocatore ha declinato e ora resterà ancora in Europa.

Calciomercato: Kean rifiuta l’Arabia e resta in Europa

Ci sono conferme che arrivano e riguardano proprio la decisione da parte di Moise Kean pronto a firmare con una nuova squadra ma in Europa. Perché l’attaccante della Nazionale può seriamente pensare di andare a giocare con un altro top club in Italia o in Europa rifiutando però l’Arabia.