Juventus, Sancho e non solo: doppio colpo dal Manchester United

La Juventus mette nel mirino un altro innesto da consegnare nelle mani di Igor Tudor che arriva dal Manchester United. Si tratta di un profilo che si aggiunge a Jadon Sancho, che rappresenta una delle priorità in senso assoluto per l’attacco dei bianconeri.

Per i bianconeri sono momenti decisivi in prospettiva futura, dal momento che c’è l’idea nel club di consegnare agli archivi queste ultime stagioni in cui non si è mai stati realmente competitivi. Da questo punto di vista, però, c’è da dire che la strada in ambito di calciomercato è a dir poco in salita per tanti degli obiettivi che Comolli e François Modesto si sono dati e stanno provando a centrare. In tal senso, uno dei principali obiettivi arriva dal Manchester United e risponde al nome di Jadon Sancho, dal momento che l’inglese è fuori dai piani dei Red Devils.

Non si tratta di una trattativa semplice soprattutto per quelle che sono le richieste per l’ingaggio che l’ex Borussia Dortmund avanza. Anche se, ovviamente, è consapevole di dover sacrificare qualcosa se intende per davvero rilanciare la propria carriera, che da quando ha lasciato la Germania per firmare con il Manchester United si è arenata. Come certificato dal fatto che il Chelsea ha pagato una penale ai Red Devils pur di non usufruire del riscatto obbligatorio. Adesso, però, a quanto pare la Juventus si sta muovendo per un altro colpo sempre dallo United.

Juventus, altro innesto dal Manchester United? Può essere perfetto per Tudor

Igor Tudor è stato chiaro, dal momento che ha ribadito a chiare lettere che questa squadra, così com’è, ha bisogno di almeno tre rinforzi importanti per tornare ad essere competitiva. A quanto pare, la dirigenza vuole approfittare della situazione in casa Manchester United per sferrare l’assalto non solo per Jadon Sancho, ma anche per un altro attaccante. Si tratta di Marcus Rashford. E’ un altro dei tanti esuberi di extra lusso dei Red Devils ed a quanto pare si tratta di un interesse concreto.

A riportare la notizia è il “The Sun“, che spiega come per la Juventus sia proprio Rashford l’obiettivo numero uno per questa sessione estiva. Lo United si aspetta di incassare una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro per lui che sarebbe perfetto per Igor Tudor e per la sua Juve. Può infatti agire da falso nove, ma anche da seconda punta alle spalle di Jonathan David e da ala sinistra. Insomma, un profilo di estremo valore e si attendono sviluppi su questa pista suggestiva per la Juve.