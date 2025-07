Chieste le dimissioni dell’allenatore, Xavi o Spalletti come sostituto

Ci sono delle importanti novità che arrivano e spuntano riguardo la possibile scelta di un cambio allenatore a sorpresa per una big d’Europa.

Perché in queste ultime ore sono state fatte delle scelte che non sono piaciute nello specifico ai tifosi che ora hanno deciso di uscire allo scoperto con critiche forti che potrebbero anche far riflettere la società stessa. Perché addirittura si parla di una richiesta di dimissioni con l’allenatore che può cambiare.

In questo momento ci sono conferme che riguardano la situazione che continua a non sbloccarsi per quanto riguarda il ritorno alla vittoria di trofei importanti. Perché nonostante risultati importanti però che alla fine le cose non sono andate per nulla bene nel momento decisivo e ora l’allenatore è in bilico e rischia.

Bisognerà capire come provare a risolvere questo momento difficile dove ci sono critiche davvero esagerate nei confronti dell’allenatore con i tifosi che adesso sono contro di lui e questo può anche spingere la società a prendere una decisione drastica. Tra gli allenatori disponibili al momento ci sono anche grandi del calcio come Xavi e Spalletti che aspettano solo il progetto giusto.

Calciomercato: chieste le dimissioni dell’allenatore, la situazione

In questo momento ci sono delle conferme che arrivano e riguardano proprio quella che potrebbe essere la scelta da parte della società nei confronti dell’allenatore che ha spinto in queste ultime ore per chiudere dei nuovi acquisti, uno in particolare che non sembra essere andato giù alla piazza.

Perché in queste ultime ore è a lavoro l’Arsenal per chiudere gli acquisti di Viktor Gyokeres e Noni Madueke. Il primo è uno dei giocatori più ambiti in Europa, il secondo arriverebbe dal Chelsea per circa 55 milioni di sterline e ha scatenato un’ondata di malcontento tra i tifosi dell’Arsenal.

E’ stata creata una petizione dove tantissimi tifosi dei Gunners hanno partecipato contro l’arrivo di Madueke e nei pressi dello stadio dell’Arsenal sono apparsi anche graffiti con la scritta “#ArtetaOut”.