Il Barcellona si vendica dell’Inter: ora Inzaghi è nei guai

Simone Inzaghi rischia grosso, Barcellona all’assalto e ora l’Inter trema: lo scenario per l’estate è pazzesco

Manca un ultimo passo. L’Inter di Simone Inzaghi guarda con cauto ottimismo alla finale di Champions League, il secondo appuntamento negli ultimi tre anni. Davanti ai nerazzurri, all’Allianz Arena di Monaco, si parerà il PSG di Luis Enrique, ancora a caccia del primo successo europeo con la squadra francese.

In attesa di capire come finirà anche il discorso legato allo Scudetto, col Napoli in netto vantaggio sui nerazzurri, la dirigenza di Viale della Liberazione sta già programmando le prossime mosse per rendere l’Inter una squadra ancora più completa e competitiva. Spazio alle uscite per poi dedicarsi ai nuovi acquisti.

In attacco Marko Arnautovic e Joaquin Correa hanno le ore contate: niente rinnovo, il contratto di entrambi scadrà il 30 giugno e dovranno dunque cercarsi una nuova sistemazione. In attesa di capire se anche Taremi prenderà la via dell’addio dopo un solo anno a Milano, torna di moda uno scenario da incubo per i tifosi dell’Inter.

Si parla di difesa e di Barcellona, di come le strategie della società di Joan Laporta possano finire per fare infuriare i tifosi nerazzurri. La rivelazione che arriva dalla Spagna è clamorosa.

La vendetta è servita: addio Inter e scippo Barcellona

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ riporta un’indiscrezione di mercato pazzesca che potrebbe, in poche settimane, gettare nello sconforto la tifoseria nerazzurra. Perché il Barcellona starebbe effettivamente pensando ad un grande colpo dall’Inter, in vista della prossima stagione.

Si tratta di Alessandro Bastoni, tra i migliori in campo nel doppio confronto di Champions League che ha visto vittoriosa la squadra di Simone Inzaghi. Il club catalano dovrà presto fare i conti con la situazione legata a Ronald Araujo, centrale uruguagio che non sta trovando troppo spazio nello scacchiere di Hansi Flick. Nonostante sia ancora oggi uno dei difensori più apprezzati e ricercati del panorama europeo, Araujo potrebbe salutare. Lo scorso gennaio era stato accostato alla Juventus anche se sia il ds Deco che Flick si sono opposti a questa idea.

Se Araujo dovesse effettivamente fare le valigie allora Bastoni diventerebbe il maggiore candidato per trasferirsi a Barcellona. L’ex Atalanta nel corso dei suoi anni con la maglia dell’Inter ha registrato una crescita importantissima, diventando il cardine più fondamentale per Simone Inzaghi. Davanti ad una grande offerta, però, le cose potrebbero cambiare. Bastoni in questa lunga stagione – che a questo punto rischia di essere l’ultima nella Milano interista – ha racimolato 50 presenze tra campionato e coppe, con 1 rete e ben 5 assist vincenti all’attivo.