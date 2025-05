Milan gelato, salta l’affare in attacco: “Voglio restare”

Il calciatore sembrava destinato a vestire la maglia del Milan a partire dalla prossima stagione, ma invece così non sarà.

Lo stesso attaccante nelle scorse ore è uscito allo scoperto annunciando quella che è la sua volontà, gelando difatti Furlani e tutti il gruppo di lavoro rossonero che già stava pianificando il suo arrivo in Italia. Adesso il Milan si trova costretto a guardarsi attorno e a valutare altri profili per andare a rinforzare il proprio reparto offensivo, anche perché quest’opzione è oramai sfumata, ancora di più dopo l’uscita pubblica del calciatore.

Allo stesso tempo, però, nulla è ancora scritto, ma la sensazione è che oramai non ci sia più nulla da fare.

Salta l’affare in attacco per il Milan

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, piuttosto attivo nonostante non si sappia ancora niente sul nuovo allenatore ed il direttore sportivo. Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada starebbero comunque lavorando per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, in attesa anche di capire se questo Milan parteciperà o meno ad una competizione europea.

Questo fattore determinerà anche il capitale a disposizione del Diavolo, che per rinforzarsi l’attacco nel prossimo calciomercato aveva messo nel mirino un campione assoluto. Per un momento si è anche creduto che il calciatore in questione potesse vestire rossonero a partire dalla prossima stagione, ma proprio quando le parti sembravano esserci avvicinate è arrivato l’annuncio del diretto interessato che ha gelato il Milan costringendolo a cambiare i propri piani.

Intervistato dai colleghi di AS, Luis Diaz ha infatti dichiarato di voler restare a Liverpool e di discutere presto il suo rinnovo di contratto, prolungando l’attuale che ha una scadenza nel 2027. Questo chiude le parte a un arrivo al Milan del colombiano, anche se non bisogna escludere nulla nel calciomercato.

Niente Milan: l’attaccante ha deciso dove giocherà

Luis Diaz non diventerà un nuovo giocatore del Milan nel prossimo calciomercato, o almeno questo è quello che ha lasciato intendere il colombiano nell’intervista rilasciata ad AS. La sua intenzione è quella di prolungare con il Liverpool, ma la sensazione è che il suo futuro sia comunque lontano da Anfield.

Stando alle ultime notizie, infatti, su Luis Diaz si sarebbe registrato l’interesse del Barcellona, che potrebbe preferire il 7 del Liverpool a Marcus Rashford, che addirittura nelle ultime settimane si sarebbe affidato al potente agente Zahavi pur di esaudire il suo sogno di vestire la camiseta blaugrana nella prossima stagione. Sempre valida la candidatura di Nico Williams, ma Luis Diaz ad oggi è il principale candidato alla fascia sinistra del Barcellona.