Luis Diaz in Serie A: sta esplodendo la bomba

Un grande club del nostro campionato monitora il futuro di Luis Diaz, l’attaccante colombiano può essere il colpo shock di mercato

Se in Serie A la corsa per il titolo è ancora aperta, con il duello tra Inter e Napoli che rimane incerto, in Inghilterra si va verso una conclusione piuttosto scontata. Il Liverpool ha dominato il campionato dall’inizio e ha staccato nettamente la concorrenza. Largo il vantaggio sull’Arsenal, ormai ci sono pochi dubbi sul fatto che i ‘Reds’ torneranno campioni, dopo l’ultimo trionfo datato 2020.

Si è aperto dunque positivamente il ciclo con Arne Slot in panchina, anche se, visto il potenziale della squadra, c’è rammarico sul fatto di non aver fatto molta strada in Champions League, dopo una prima fase scoppiettante, con l’uscita rocambolesca contro il Psg. Ed un po’ di delusione è arrivata anche dall’uscita prematura in FA Cup e dalla sconfitta in finale di Carabao Cup. Insomma, il Liverpool pensa che avrebbe potuto fare anche meglio e per questo pensa a dei cambiamenti nella prossima stagione.

Ha avuto un buon rendimento, tra gli altri, Luis Diaz, autore di 14 gol in stagione, ma sul futuro del colombiano ci sono consistenti interrogativi. L’attaccante ha un contratto in scadenza nel 2025 e stando ai rumours provenienti dall’Inghilterra le chances per il rinnovo non sono molto alte. Così, l’eventualità che possa lasciare Anfield prende corpo. Naturalmente, un giocatore del genere interessa eccome a diversi club importanti. Tra cui anche una società di Serie A.

Luis Diaz via dal Liverpool, spunta la Juventus

Si era parlato, nelle settimane scorse, dell’interessamento del Milan, ma adesso pare che sia la Juventus la società nostrana ad avere delle possibilità concrete.

I bianconeri vengono citati tra le squadre in corsa dall’esperto di mercato turco Ekrem Konur, che spiega come nel lotto delle contendenti ci siano anche Arsenal, Barcellona, Al Nassr e Al Hilal. Una concorrenza qualificata e non facile da battere, per i torinesi, considerando inoltre che il prezzo di uscita di Diaz dal Liverpool si annuncia quanto meno intorno ai 70 milioni di euro. Ma Giuntoli potrebbe riuscire a programmare l’importante investimento nel caso in cui riuscisse a ottenere una cifra significativa dalle diverse cessioni che sono in cantiere alla fine della stagione. Si vedrà che cosa potrà accadere, intanto per la Juve sarà fondamentale centrare il piazzamento Champions per avere maggiori possibilità.