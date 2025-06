Lascia il Milan per andare in Premier: tifosi sconvolti

Un addio che potrebbe fare infuriare i tifosi rossoneri: l’ennesima cessione stellare, così Igli Tare potrebbe dire sì alla grande offerta

Prima Tare, poi il ritorno di Allegri. Un Milan tutto nuovo sta nascendo e le tante novità ai piani alti stanno avendo ripercussioni importanti pure sulla squadra. Tijjani Reijnders è stato il primo sacrificato dell’estate, il prossimo – ormai ad un passo dall’Al-Hilal – sarà Theo Hernandez.

Vendere per poi acquistare, magari un centravanti che come ribadito dallo stesso Tare possa alternarsi con Gimenez lì davanti. Senza dimenticare quel Samuele Ricci che, corteggiato da mesi, pare ora pronto a vestire la maglia rossonera.

Il capitolo dedicato alle cessioni potrebbe non essere terminato qui in casa Milan, nonostante già diversi big abbiano scelto strade diverse da quella rossonera.

E così spunta ancora una volta il nome di una delle stelle più rappresentative che già nel recente passato è stato accostato ad un potenziale e doloroso addio. La storia si ripete e i tifosi del Milan non riescono davvero a crederci.

Dal Milan al Manchester: sì alla cessione clamorosa

Il portale britannico ‘Caughtoffside‘ lancia una vera e propria bomba di mercato che riguarda l’attacco rossonero ed in particolar modo un nome che potrebbe salutare Milanello per trasferirsi subito in Premier League. A Manchester, sponda United, pronto a sfidare l’altro ex milanista Reijnders ora protagonista al City.

Si parla chiaramente di Rafael Leao, perno del Milan presente ma forse non più futuro. Nonostante le indiscrezioni secondo cui Allegri avrebbe messo in cima alle priorità la permanenza del numero 10, pare proprio che Leao possa salutare il ‘Diavolo’ già nelle prossime settimane. Dopo le indiscrezioni riguardanti il Bayern Monaco, adesso sono i ‘Red Devils’ a spaventare la tifoseria milanista per la firma dell’ala lusitana, divenuta in poche settimane la priorità di Ruben Amorim. Un attacco, quello dell’United, che ha deluso in lungo e in largo nell’ultima stagione: ecco perché la rivoluzione potrebbe partire proprio da Leao.

Da Rashford ad Antony passando per Garnacho e Sancho, per il quale sembrerebbe in pole position la Juventus. Tutte pedine che la dirigenza dell’Old Trafford sembrerebbe pronta a sacrificare in nome di uno stravolgimento totale, al centro del quale vi sarebbe poi in primissimo piano l’approdo dell’attaccante del Milan. Nonostante la presenza di una clausola rescissoria da 175 milioni, secondo la fonte inglese il Milan si accontenterebbe di una cifra tra gli 80 e i 100 milioni per il cartellino della sua stella.

I ‘Red Devils’ potrebbero cominciare con una proposta da 70 milioni. La concorrenza, tuttavia, non manca. L’Arsenal avrebbe già avviato dei contatti diretti con i rappresentanti del portoghese mentre pure il Chelsea, che sonda anche alcune alternative, è interessato alla finestra. Bayern Monaco e Barcellona, per diversi motivi, si sono defilate.