Leoni arriva per 40 milioni: niente Inter, la destinazione

Leoni è il grande obiettivo di calciomercato di mezza Serie A e ha rotto il silenzio il CEO del club in merito al colpo in difesa.

Bonny arriva questa sera a Milano ed è possibile che, in caso di passaggio del turno al Mondiale per Club dell’Inter che sfida il Fluminense questa sera, dopo la firma, possa raggiungere i suoi nuovi compagni negli States per dare una mano al club interista.

Le cose per Leoni sono un po’ diverse perché è lo stesso Federico Cherubini che, al Galà prima dell’apertura del calciomercato a Rimini, ha rilasciato diverse dichiarazioni interessantissime a Sky Sport proprio sul futuro del difensore. Un futuro che, al contrario di quanto si potesse ipotizzare, non sarà all’Inter.

Calciomercato: niente Inter per Leoni, parla Cherubini

Il valore di calciomercato di Leoni resta elevatissimo e chi lo vorrà dovrà spendere i soldi che vedono già cifre al rialzo.

Nell’avventura sul nuovo progetto senza Chivu, con Cuesta in panchina, il Parma potrebbe scegliere di tenersi Leoni e permettergli il percorso di crescita da titolare indiscusso, a caccia di un posto poi al Mondiale nel 2026, con la Nazionale di Gattuso che vorrà esserci dopo l’assenza delle ultime due edizioni. Pertanto, occhio a tutti i giovani interessanti italiani e, tra questi, figura appunto il nome di Leoni.

Dell’interesse dell’Inter ha parlato Cherubini, CEO del Parma che ha fatto chiarezza nella sua intervista: “La salvezza trovata ha dato valore a tutto il lavoro che è stato fatto. Non vorremmo perdere i nostri giocatori, non è un mistero che abbiamo una trattativa molto avviata con l’Inter per Bonny, ma aspettiamo e vediamo. Per Leoni ci sono tante big, non è detto che resti in Italia. Così come non è detto che il suo percorso sia finito al Parma. Abbiamo appena cominciato e vorremmo continuare con lui in difesa. Siamo convinti che possa restare a Parma, è la cosa migliore per tutti. Vediamo però, il mercato comincia domani e l’interesse su Leoni c’è anche dall’estero”.

Chi prende Leoni? Spunta un club pronto a beffare l’Inter

Stando a quelle che sono le voci di calciomercato su Leoni, occhio alla posizione dei club di Premier League che, come fatto per Coppola, potrebbero bissare l’affare in arrivo dall’Italia.

Non al Brighton, bensì al Bournemouth, club che ha da poco perso Huijsen con destinazione al Real Madrid e che potrebbe ripartire proprio da Leoni. Dipenderà dal calciatore in ogni caso perché, dovesse arrivare una proposta dai 30 ai 40 milioni è difficile che il Parma riesca ad alzare altri muri, considerando quelle che sono le altissime cifre per il suo cartellino.