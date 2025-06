Thomas Muller in Serie A: firma subito dopo il Mondiale per Club

Il calciomercato sta iniziando a entrare nel vivo, con tanti colpi che possono fare la differenza: Thomas Muller è pronto a firmare in Serie A.

Il jolly del Bayern Monaco è uno dei migliori calciatori al mondo e lascerà il club bavarese dopo un’intera carriera spesa a “casa sua”, vincendo innumerevoli trofei e arrivando anche a collezionare numeri straordinari dal punto di vista personale. Il Mondiale per Club sarà il suo ultimo ballo con il Bayern Monaco prima di iniziare una nuova avventura.

Muller è pronto a una nuova vita calcistica che può portarlo proprio in Serie A, come già fatto da due campioni che hanno terminato i contratti come i rispettivi club come Modric e De Bruyne.

Calciomercato, Muller in Serie A dopo il Mondiale per Club

Le qualità di Thomas Muller sono da sempre sotto gli occhi di tutti e anche al Mondiale per Club che si sta giocando in America il suo nome sta diventando sempre più importante. Con il Bayern Monaco ha vinto tutte le competizioni e i trofei possibili e lo stesso ha fatto con la Germania ma non è ancora domo.

Thomas Muller è stato ed è uno dei calciatori più forti del mondo del calcio e sicuramente uno dei tedeschi più forti di sempre.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Thomas Muller potrebbe essere in Serie A: le firme possono arrivare subito dopo il Mondiale per Club.

Muller obiettivo del Napoli: annuncio dalla Spagna

Pochi giorni fa Muller ha confermato il suo addio al Bayern Monaco e lo ha ritenuto uno dei momenti più strani della sua carriera perché dopo il Mondiale per Club non avrà più modo di vivere la sua solita vita.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, il Napoli è sulle tracce di Thomas Muller per la prossima stagione. Antonio Conte lo riterrebbe uno dei nomi più importanti da regalarsi e da unire a Kevin De Bruyne per costruire una squadra vincente e super esperta.

Muller al Napoli sarebbe un colpo straordinario ma anche molto “strano” per De Laurentiis. Difficilmente è andato su profili molto avanti con l’età ma da quando c’è Conte ha accettato prima di prendere calciatori già molto adulti come Lukaku e De Bruyne.

Napoli su Muller: c’è anche la MLS e l’Arabia Saudita

Thomas Muller fa gola a tanti club. Il Napoli lo segue con interesse ma non è l’unico club sulle tracce del campione tedesco che per gli anni finali della sua carriera potrebbe decidere di andare lontano dall’Europa.

Lo seguono anche squadre della Major Soccer League e della Saudi Pro League. La scelta definitiva sul futuro spetterà solo a Muller.