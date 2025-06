Napoli, niente Frattesi: il nuovo acquisto arriva dalla Premier

Il calciomercato del Napoli vede Giovanni Manna tra gli assoluti protagonisti in Serie A, per le scelte sulle quali sta lavorando.

Tra le idee degli azzurri c’era Davide Frattesi, sul quale però il Napoli pare essersi defilato. Il club azzurro sembra aver deciso di fare un passo indietro nella corsa al centrocampista dell’Inter. Accostato più volte al club azzurro nel corso delle ultime settimane, resta comunque un profilo apprezzato da Giovanni Manna e dallo stesso Antonio Conte, ma le richieste economiche dell’Inter hanno portato il club partenopeo ad una frenata sull’operazione.

L’Inter valuta Frattesi non meno di 40 milioni di euro, cifra ritenuta troppo elevata per il club azzurro, nonostante quanto di buono mostrato dallo stesso centrocampista e le caratteristiche che cerca proprio Conte in un calciatore come lui. Non più dall’Inter, bensì dalla Premier League, potrebbe arrivare un nuovo centrocampista per gli azzurri.

Calciomercato Napoli: niente Frattesi, un altro colpo dalla Premier

Dopo aver realizzato a zero l’operazione De Bruyne e dopo quanto vissuto con Billing e altri innesti arrivati in passato dal campionato inglese come successe per Anguissa, il Napoli pensa ad un nuovo innesto dalla Premier League.

Nella lunga lista di alternative, perché il Napoli non ha intenzione di farsi trovare impreparato di fronte ai “no” come quello per Frattesi, pare essere venuto fuori un nuovo nome che è stato svelato dal giornalista ed esperto di calciomercato, Matteo Moretto.

Si tratta di Yegor Yarmolyuk, centrocampista ucraino classe 2004 in forza al Brentford. Il giocatore, autore di una stagione importante in Premier League, è finito nel mirino di diversi top club e tra questi c’è il Napoli. Il suo profilo rispecchia quello che è l’identikit tracciato da Manna. Un giovane interessante, che possa essere impiegato come valida alternativa del centrocampo forte allestito per Conte, in vista della prossima Champions League.

Chi è il centrocampista che piace al Napoli: le cifre dell’affare

È uno dei migliori giovani talenti dell’Ucraina, Yegor Yarmolyuk, calciatore che per 20-25 milioni di euro potrebbe arrivare al Napoli. Praticamente la metà rispetto a quanto richiesto per Frattesi dall’Inter. Un’operazione sostenibile, che permetterebbe al Napoli di investire altri soldi del proprio budget su altri reparti per rinforzare l’organico di Conte.

Al momento si tratta solo di un sondaggio da parte del Napoli per il colpo dal Bentford, ma il colpo Yarmolyuk è percorribile. Il giocatore, oltretutto, avrebbe voglia di compiere un grande salto e Napoli è diventata, per molti, una destinazione ambita.