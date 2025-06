Rashford in Serie A: affare chiuso con la clausola

Marcus Rashford è l’occasione a sorpresa che si è presentata di nuovo per la Serie A dopo i rumors di calciomercato dello scorso gennaio

Le cose non cambiano per Marcus Rashford al Manchester United. Il suo ritorno dopo il prestito all’Aston Villa lo vedranno partire di nuovo ma, questa volta, è probabile che sia lontano dalla sua amata Inghilterra e Premier League.

Come ha riportato Fabrizio Romano, l’Aston Villa ha ufficialmente deciso di non confermarlo, per una condizione sulla clausola che era di circa 40 milioni di euro. Una cifra che è stata ritenuta eccessiva per il club di Birmingham, che punterà su altro. La rinuncia da parte del club di Premier League permetterà ai club di Serie A di tornare in corsa sul colpo che sa di occasione, che porta a Rashford.

Calciomercato, occasione Rashford in Serie A: decisione dalla Premier

La decisione è chiara, da parte dei due club inglesi. L’Aston Villa non trattiene Rashford e, per i 40 milioni, lo United resta disposto a lasciarlo partire da Manchester.

La volontà da parte del giocatore è quella di salutarsi con i Red Devils, per cercare una continuità che con Ruben Amorim non troverebbe in Premier League. Consapevole di non rientrare almeno per ora tra le idee di Thomas Tuchel in Nazionale, è alla ricerca proprio Rashford di una nuova sistemazione che possa garantirgli minuti e visibilità in vista del Mondiale del 2026.

L’obiettivo per Rashford è infatti chiaro: tornare protagonista in un club, così da riuscire a tornare in Nazionale altrettanto da protagonista. Motivo per cui, due o tre club in Serie A, potrebbero fare al suo caso.

Chi prende Rashford? Tre opzioni italiane, c’è concorrenza

I 40 milioni richiesti dal Manchester United rendono Marcus Rashford un’opzione accessibile e concreta per almeno due club italiani a caccia di un talento per le fasce. Milan e Juventus soprattutto, col Napoli leggermente defilato perché sta chiudendo per Lang, starebbero valutando la situazione sull’esterno inglese. I rossoneri in particolare potrebbero rappresentare la destinazione ideale per lui. Sebbene non impegnati nelle coppe europee nella prossima stagione, al Milan potrebbero offrire a Rashford la certezza di essere un punto fermo nel progetto tecnico con Max Allegri che cerca un nuovo attaccante da alternare con Gimenez, oltre alla possibilità di schierarlo sia alle sue spalle che sulle corsie, dovesse servire.

Oltre a Milan e Juve, in ogni caso, è forte l’interesse all’estero anche del Barcellona. Tuttavia c’è forte concorrenza da quelle parti in caso di arrivo di Rashford, per un posto da titolare. Raphinha e Yamal sono intoccabili, così come Lewandowski. E l’inglese che cerca spazio da titolare, apre così scenari interessanti sulla concreta possibilità di vederlo in Italia.