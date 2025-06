Caos Inter, Chivu a rischio esonero? C’è già una voce sul sostituto

L’Inter è stata eliminata anche dal Mondiale per Club e ora i trofei di questa stagione sono uffcialmente zero in quattro competizioni.

I nerazzurri sono usciti con le ossa rotte anche dalla sfida contro il Fluminense, arrivando a creare grande tristezza in tutti i tifosi che non si aspettavano una situazione così complicata che nei mesi scorsi era già cresciuta abbastanza con la sconfitta in Champions League contro il PSG, quella in campionato contro il Napoli e anche in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana contro il Milan.

Il futuro dell’Inter è tutto ancora da scrivere, visto che ci sono delle cose che non vanno e che sembrano ben lontane da quello che è stato l’Inter negli anni scorsi.

Inter eliminata e rovinata: grande caos, Chivu verso l’esonero?

L’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club è pesantissima e rischia di creare ulteriore amarezza e caos in casa nerazzurra. Con l’addio di Simone Inzaghi si pensava che si potesse arrivare a una situazione molto più serena e felice e invece non è stato così e lo si è visto in America.

L’Inter vuole tornare a competere ad altissimi livelli e per farlo ha bisogno di una rosa unita e compatta che possa fare in modo che il club possa ritrovare la serenità anche e soprattutto attraverso il gruppo e lo spogliatoio.

Il nome di Cristian Chivu sembrava quello giusto ma ora, dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, si è parlato addirittura del suo esonero.

Chivu a rischio esonero: si è creata una strana voce

Cristian Chivu è arrivato all’Inter da pochissimo tempo e la sua prima esperienza in nerazzurro non è stata positiva. Ma le colpe del tecnico rumeno, già ex calciatore nerazzurro, sono davvero minime rispetto al gruppo perché non ha potuto lavorare e intervenire come avrebbe realmente voluto.

Sui social network si è parlato in maniera insistente del futuro di Chivu, con moltissimi tifosi che vorrebbero già l’esonero del tecnico per affidare la panchina a un allenatore molto più esperto.

“Abbiamo una voglia matta di vincere e di fare di tutto per raggiungere l’obiettivo“, ha detto Chivu a DAZN a fine partita. “Abbiamo avuto delle difficoltà in questo Mondiale ma ci sono state anche cose positive, bisogna prendersi il bicchiere mezzo pieno“.

Esonero Chivu: i tifosi votano Raffaele Palladino

L’esonero di Chivu non è una possibilità che l’Inter sta prendendo in considerazione. Il suo lavoro è iniziato da circa tre settimane e vuole fare meglio nel prossimo mese per partire alla grande dalla prima giornata di Serie A.

Qualora Chivu venisse esonerato, i tifosi vorrebbero Raffaele Palladino sulla panchina dell’Inter. È uno dei pochi allenatori liberi, ad oggi, sul mercato e ora la situazione è da tenere sotto osservazione anche se l’esonero sembra impossibile.