Chivu-Inter, tempo già scaduto: l’annuncio è devastante

Clamoroso quanto sta accadendo in casa Inter, tempo già scaduto per Cristian Chivu: annuncio devastante, cosa è successo

Il Mondiale per Club sta entrando finalmente nel vivo per l’Inter e per il resto delle squadre impegnate in questa competizione che in Europa sta faticando a ottenere consensi, ma intanto in Italia si continua a discutere di altri aspetti relativi al futuro dell’Inter. In particolare, tiene banco la scelta di affidare la panchina a Cristian Chivu. Una scelta che potrebbe essere temporanea. C’è chi pensa, infatti, che il tempo sia già scaduto, e lo dice chiaramente, attraverso un annuncio devastante.

Che l’eredità di un allenatore importante come Simone Inzaghi, in grado di lasciare una traccia profonda, nel bene e nel male, nell’ambiente Inter, potesse essere raccolta da una sorta di rookie come Chivu, effettivamente ha lasciato perplessi molti addetti ai lavori e opinionisti.

Non che questo voglia dire che il tecnico rumeno sia destinato a fare male, ovviamente. Il rischio che la sua carriera possa però bruciarsi rapidamente alla guida di una squadra chiamata, per forza di cose, a scendere in campo per vincere, è alto. E c’è chi è convinto che l’Inter avrebbe fatto meglio a non correre questo tipo di rischio, soprattutto dopo la stagione che si è appena conclusa.

Colpo di scena in casa Inter, tempo scaduto per Chivu: annuncio clamoroso

A commentare quanto successo nelle ultime settimane in casa Inter è stato uno degli opinionisti più seguiti in Italia, un talent che, tra l’altro, in passato ha anche vestito la maglia dell’Inter: Lele Adani. Intervenuto ai microfoni di Viva el Futbol, l’ex difensore ha commentato la scelta di Chivu con molta incredulità.

“Sinceramente, non l’ho capita“, ha spiegato il noto commentatore di casa Rai, secondo cui una scelta come quella dell’allenatore dell’Inter dovrebbe essere frutto di un percorso e di una visione, non una decisione “improvvisata“, o che almeno ha dato la sensazione di essere “improvvisata”.

Senza nulla togliere a Chivu, che ha tutte le qualità per riuscire a emergere e a far ricredere anche i più scettici, per Adani non sarebbe dovuto essere lui l’allenatore nerazzurro: “La squadra aveva bisogno di un allenatore che si potesse inserire in un progetto strutturato, non di scegliere in base a chi fosse libero o potesse liberarsi, come ad esempio Fabregas o De Zerbi“.

Insomma, per Adani è stato fatto tutto con grande confusione in casa Inter, quasi che nessuno si aspettasse che effettivamente Inzaghi potesse accettare la corte lusinghiera degli arabi. Un errore che, alla lunga, potrebbe costare anche molto caro sia a Chivu che alla stessa Inter.