Milan, scelto Tare: con lui arriva anche il primo acquisto

Possibile colpo di scena in casa Milan con il club rossonero che è pronto a progettare il futuro in maniera importante e dare una svolta dopo anni difficili.

La società è già a lavoro per andare a scrivere pagine importanti di storia per il futuro e occhio quindi a quello che può accadere considerando che c’è la forte volontà da parte della società di andare a definire i migliori accordi possibili sotto ogni punto di vista. Adesso ci sono delle nuove notizie di calciomercato che riguardano la scelta che può fare Tare con il Milan in vista del futuro.

Secondo le ultime notizie ora il Milan dovrà scegliere il suo prossimo direttore sportivo che prenderà le chiavi del mercato rossonero per cercare di dare segnali importanti in vista del futuro e costruire una squadra sempre più competitiva.

Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro con la svolta che riguarda proprio la decisione del club italiano di andare a rinforzare ogni reparto tra campo e dirigenza. Perché, dopo che è saltato l’arrivo di Paratici, ora il Milan è pronto ad annunciare il nuovo direttore sportivo e c’è Igli Tare in pole. Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro con la società che vuole dare un segnale di svolta.

Calciomercato Milan: Tare arriva con un nuovo acquisto

Ci sono dei nuovi aggiornamenti che arrivano sul fronte calciomercato per il Milan che sembra sempre più vicino a poter andare a scegliere Igli Tare come nuovo e prossimo direttore sportivo, sarà poi decisivo con le sue mosse di mercato per fare dei colpi mirati e andare a rinforzare la rosa tra entrate e uscite.

Senza Champions non sarà facile per il Milan fare mercato e occhio quindi alla scelta precisa che andrà a fare la società rossonera considerando che è pronta a chiudere i migliori colpi. Ci sono delle novità che riguardano proprio la decisione che può essere presa dal club di puntare su Igli Tare che in questo momento si è nuovamente proposto al Milan e aspetta una chiamata.

Ci sono delle novità che arrivano e che riguardano il futuro del club rossonero che sembra pronto a chiudere il miglior colpo per il ruolo di prossimo direttore sportivo. Come riportato da La Stampa il Milan può prendere Tare come direttore sportivo e i tifosi sognano già i primi colpi.

Tare è stato il genio che ha chiuso l’acquisto di Milinkovic Savic per la Lazio in passato e il giocatore che da anni è in Arabia Saudita può essere riportato in Italia proprio da Tare visiti i rapporti con il Milan che può essere la destinazione perfetta per lui per rilanciarsi in Europa a 30 anni.