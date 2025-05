Tudor, lascia la Juventus e resta in Italia: è la prima scelta

Arrivano notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Igor Tudor che può lasciare la Juventus ma restare ad allenare in Italia in vista della prossima stagione.

Ci sono delle novità che arrivano e che riguardano proprio la scelta che può esserci in vista della prossima estate perché Tudor dopo l’esperienza alla Lazio è tornato alla Juventus per provare a risolvere questa situazione difficilissima dopo l’esonero di Thiago Motta che è stato fatto fuori a poche settimane dalla fine della stagione.

Intanto, il club bianconero ha deciso di puntare su Tudor come nuovo allenatore ad interim, ma in realtà il tecnico croato ha un contratto con la Juve fino al prossimo anno, con scadenza 30 giugno 2026. In questo momento ci sono delle novità che possono essere decisive per l’allenatore che è pronto ad una nuova avventura se dovesse lasciare il club di Torino.

Possibile colpo di scena quindi al termine della stagione. Perché a prescindere se Tudor sarà o meno l’allenatore della Juventus il prossimo anno che il tecnico può restare ancora in Italia visto che ha attirato l’attenzione di alcune società di Serie A anche di livello molto importante.

Calciomercato: Tudor lascia la Juve e resta in Serie A

Proprio in questi anni Tudor oltre ad allenare la Lazio e ora la Juve, è stato molto vicino a Milan e Napoli. Possibile nuova occasione però adesso per lui perché ci sarebbe anche un altro club disposto a dargli una nuova occasione se dovesse interrompere i rapporti con il club bianconero al termine dell’annata.

In molti parlano di un possibile addio di Tudor dalla Juventus anche in caso di qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Saranno determinati le ultime due partite di campionato e attenzione a quello che può accadere ora da un momento all’altro.

Al termine della stagione quasi sicuramente andrà via Gasperini dall’Atalanta e proprio il club bergamasco può pensare di affidare la panchina a Igor Tudor in caso di addio dalla Juventus. Un possibile intreccio tra i due club italiani considerando che i due allenatori possono appunto scambiarsi di panchina.

Proprio Gasperini è uno dei profili che valuta la Juve del futuro e allora che l’Atalanta pensa di puntare su Tudor che è un profilo idoneo per gioco, tattica, mentalità e idee che si avvicina molto a Gasperini per cercare di dare continuità al progetto anche nei prossimi anni.