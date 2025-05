“Accordo con Osimhen”: la scelta è stata fatta

Il club ha ormai raggiunto un accordo con Victor Osimhen: l’annuncio manda in estasi i tifosi, è un colpo pazzesco.

Trentatré reti in trentotto presenze tra campionato e coppe, più 8 assist per i propri compagni. La prima (e probabilmente unica) stagione di Osimhen con la maglia del Galatasaray è stata semplicemente straordinaria. Il bomber nigeriano è stato il vero trascinatore dello storico club di Istanbul, che ha già messo in cassaforte il titolo nazionale e il 14 maggio si giocherà la finale di Coppa di Turchia con il Trabzonspor.

Tuttavia, come accennato, le probabilità che Osimhen rimanga al Galatasaray sono davvero poche. L’attaccante farà infatti rientro al Napoli, che detiene il suo cartellino: l’obiettivo dei partenopei è cedere il bomber – che ha una clausola da 75 milioni per i club esteri – e con i soldi guadagnati andare a caccia dei giocatori richiesti da Conte, così da convincere il tecnico salentino a rimanere sulla panchina napoletana.

Osimhen è però corteggiatissimo anche da una big italiana. Si tratta della Juventus, che si è mossa già da tempo per bloccare l’ex Lille e portarlo a Torino. Per coronare questo sogno serve però centrare la qualificazione in Champions. L’unico obiettivo rimasto alla Juve è proprio quello del quarto posto: un traguardo imprescindibile per i bianconeri, dato che la partecipazione alla prossima Champions League assume un’importanza fondamentale anche in termini di bilancio.

Accordo con Osimhen: che colpo, tifosi impazziti

Con gli introiti garantiti dalla massima competizione europea per club la dirigenza juventina può infatti pensare a un calciomercato di un certo livello per rinforzare i vari reparti. Giuntoli sa bene che dovrà intervenire soprattutto in attacco: Dusan Vlahovic sembra sempre più un separato in casa e potrebbe lasciare Torino al termine di questa stagione; in più non ci sono certezze sulla permanenza di Kolo Muani.

Ecco perché l’ex ds di Napoli e Carpi è alla ricerca di un grande bomber come Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo di Relevo, Matteo Moretto, le parti sarebbero ormai vicine a un accordo. La trattativa con il club del presidente De Laurentiis si preannuncia però tutt’altro che semplice: i partenopei, infatti, sono intenzionati a chiedere alla Juve almeno 90 milioni di euro per acconsentire alla sua partenza in direzione Torino.

Una cifra che spaventa non poco i bianconeri: Giuntoli non può non mantenere un occhio anche sui conti. La probabile cessione di Vlahovic – che ha uno stipendio da 12 milioni di euro all’anno – potrebbe però favorire il colpo Osimhen.