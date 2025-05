Dall’Inter alla Juventus: firma dopo la finale di Champions

L’annuncio arriverà dopo la finale di Champions League del prossimo 31 maggio: addio all’Inter, firmerà con la Juventus.

Le prossime tre partite potrebbero regalare qualcosa di enorme ai tifosi dell’Inter. I nerazzurri sono infatti in corsa per lo scudetto, con un punto di ritardo dal Napoli a 180′ dal termine, e andranno a giocarsi la finale di Champions League a Monaco contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Umore decisamente diverso quello dei tifosi della Juventus. I bianconeri hanno vissuto un’altra stagione a dir poco travagliata: la speranza è quella di agguantare almeno il quarto posto per partecipare alla prossima Champions League e ottenere il denaro necessario per mettere a segno qualche importante operazione di mercato in estate.

Solo in questo modo la Juve può battere la concorrenza di altri club, tra cui proprio quella dell’Inter: già in passato nerazzurri e bianconeri si sono sfidati per alcuni giocatori, come ad esempio Gleison Bremer (che ha poi preso la strada per Torino) e Davide Frattesi (sbarcato alla Pinetina). L’impressione è che la storia stia per ripetersi: Giuntoli è infatti intenzionato a lanciare l’assalto a un giocatore che pareva ormai nell’orbita di Marotta.

Shock all’Inter: saluta i nerazzurri e va alla Juve

Nel corso dell’ultima puntata di Juve Zone, il programma in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, il giornalista e opinionista di fede bianconera Mirko Di Natale ha svelato le mosse della Juventus per portare alla Continassa un giocatore di grande spessore che ha fatto faville in Bundesliga. Si tratta di Leroy Sané, 29enne centrocampista e attaccante del Bayern Monaco che vedrà scadere il suo contratto con i bavaresi nel 2026. L’idea di Giuntoli è quella di bloccarlo per l’anno prossimo, quando potrebbe liberarsi dal Bayern a parametro zero, o magari provare a prenderlo già in estate a basso prezzo.

Per la Juve si tratterebbe senz’altro di un colpo di grande livello. Prima con il Manchester City e poi con il Bayern Monaco il classe 1996 ha messo sempre in mostra le sue eccellenti doti tecniche, risultando spesso decisivo. Tuttavia, sempre Mirko Di Natale spegne subito gli entusiasmi dei tifosi bianconeri.

“E’ un’idea che non verrà portata avanti – afferma il giornalista a Juve Zone – perché Sané sta negoziando un nuovo contratto col Bayern da 10 milioni + 5 di bonus“: un ingaggio oggi assolutamente non compatibile con i parametri bianconeri. Niente da fare per la Juve, che dovrà quindi concentrarsi su altri obiettivi.