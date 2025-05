Juve, Tudor via con la penale: deciso l’allenatore per la Champions

Arriva la svolta per il futuro della Juventus e di Igor Tudor che si gioca tutto in questa finale di stagione con le ultime due partite di campionato da giocare.

La Juve vuole ottenere la qualificazione alla prossima Champions League con un quarto posto da difendere ora con Lazio e Roma subito dietro alle spalle dei bianconeri. Mancano solo due partite contro Udinese e Venezia e con due vittorie sarà matematico il 4 posto della squadra allenata oggi da Igor Tudor dopo l’esonero di Thiago Motta.

Possibile colpo di scena ora per ciò che può accadere alla Juve che in questo momento deve fare i conti con quella che è una situazione non proprio del tutto scontata, perché la società bianconera dovrà fare 6 punti nelle prossime due partite per salvare la stagione almeno dal punto di vista economico. Perché la qualificazione alla prossima Champions League cambia completamente le cose, anche a livello contrattuale per Tudor.

Quando Tudor ha firmato per la Juventus in una situazione di grande caos già sapeva che non sarebbe stato facile raggiungere l’obiettivo e anche guadagnarsi la fiducia per il futuro. Ma adesso siamo arrivati proprio ai passi finali che possono cambiare il futuro dell’allenatore anche sulla panchina dei bianconeri.

Calciomercato Juventus: Tudor confermato? Il sogno è Conte

Per la panchina della Juventus sono diverse le occasioni che possono venire fuori con alcuni allenatori che possono essere scelti proprio dalla società per la prossima stagione. Ad oggi l’allenatore è Igor Tudor ma la Juve valuta ogni tipo di occasione che può venire fuori.

Igor Tudor si sta guadagnando la prossima edizione della Champions League sulla panchina della Juventus, perché il contratto dell’allenatore parla chiaro: in caso di 4 posto almeno scatterà il rinnovo automatico per l’allenatore che ha firmato per restare anche fino alla prossima stagione che si concluderà nell’estate 2026.

Occhio però a quelle che possono essere le scelte della Juve per il futuro di Tudor anche in caso di Champions. Secondo le ultime notizie rivelate da La Gazzetta dello Sport nel contratto tra l’allenatore e il club bianconero c’è una penale che la Juve dovrà pagare per licenziare Tudor entro il 30 luglio.

Il sogno della Juventus in caso di qualificazione alla prossima Champions League è Antonio Conte e per questo motivo che ora si aspetteranno le prossime settimane per capire se resterà o meno Tudor in panchina.