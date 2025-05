Juventus in Conference League: l’annuncio è una mazzata

Colpo di scena clamoroso in casa Juventus, la squadra bianconera può finire in Conference League: annuncio tremendo per i tifosi

Il pareggio di Vecino all’ultimo secondo della sfida con la Lazio ha spento nuovamente gli entusiasmi in casa Juventus. A due giornate dal termine di un campionato, per certi versi, straziante, il rischio concreto che la squadra bianconera possa rimanere fuori dalla Champions League è evidente. Anzi, le ultime notizie sono addirittura allarmanti da questo punto di vista: c’è chi è infatti sicuro che la Juventus finirà nemmeno in Europa League, ma in Conference.

Udinese e Venezia sono le ultime due tappe di una stagione decisamente sottotono per il club bianconero. Due partite, decisamente abbordabili, che potrebbero permettere alla squadra allenata da Tudor di mettere insieme sei punti agevolmente e di poter quindi conquistare quel quarto posto che, fino a qualche mese fa, sembrava il minimo obiettivo per una formazione data da tutti come una delle candidate per lo scudetto.

Roma e Lazio permettendo, la Juve sa bene di avere il destino nelle proprie mani e di poter ancora conquistare un posto nell’Europa dei grandi che, dal punto di vista delle finanze e del prestigio, cambierebbe tutto nel progetto messo in piedi da Giuntoli.

A prescindere da questo, gli errori di questa stagione si faranno però sentire anche nella prossima estate, ed è anche per questo che qualcuno è convinto che, di questo passo, più che puntare alla Champions la squadra bianconera dovrebbe accontentarsi della Conference: sarebbe già un risultato clamoroso, considerando quanto male si è fatto in questa stagione.

Conference League per la Juventus, che flop per Guntoli: l’annuncio lascia tutti a bocca aperta

Su una cosa i tifosi possono stare tranquilli: fino a prova contraria la Juve in questi anni di gestione Giuntoli non ha sbagliato nulla a livello regolamentare. Non ci sarà quindi nessun rischio penalizzazione. Solo con un flop nelle ultime due partite la Champions potrebbe sfuggite, ed è un’eventualità che in casa Juventus nessuno vuole considerare.

Tuttavia, per quanto fatto dal Football Director bianconero, soprattutto negli ultimi mesi, dalla scelta di Thiago Motta alla costruzione di un mercato che, in buona parte, si è rivelato fallimentare, in molti sono convinti che arrivare in Champions sarebbe un vero miracolo, e che il massimo obiettivo per questa squadra avrebbe potuto essere un piazzamento in Conference.

Lo ha ribadito su Twitter/X anche un noto opinionista come Fabio Ravezzani, pronto a chiamare l’ex ds del Napoli alle sue responsabilità: “Tutti i tifosi sono convinti che quella intrapresa da Giuntoli sia la giusta parabola per diventare competitivi in Conference“.

Un chiaro riferimento alle parole dello stesso dirigente bianconero, che alla vigilia della partita con la Lazio si era convinto di essere nella giusta parabola per far tornare nuovamente la Juventus un club vincente. Un’affermazione che aveva trovato in disaccordo buona parte dei tifosi.

Anche perché manifestare ottimismo dopo un’annata disastrosa come quella che si sta chiudendo è sembrato a molti un po’ eccessivo, e in tanti avrebbero preferito che il Football Director si limitasse a prendere coscienza dei propri errori e ad ammettere le proprie responsabilità.