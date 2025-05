Ranieri è una furia contro Marelli: scontro nel post partita

Il post partita di Atalanta-Roma è stato caratterizzato da uno scontro (verbale) piuttosto atteso tra Claudio Ranieri e Luca Marelli.

L’allenatore giallorosso non ha infatti condiviso l’analisi dell’ex arbitro su un episodio a favore della formazione capitolina, la quale si è vista negare un calcio di rigore che a detta del tecnico era piuttosto netto. La voce di DAZN ha avvalorato la sua tesi facendo scorrere anche le immagini dell’episodio che hanno però fatto ulteriormente innervosire Ranieri, che nervoso ha lasciato la mixed zone senza rilasciare ulteriori dichiarazioni.

Atalanta-Roma: Ranieri si scaglia contro Marelli

Perdendo a Bergamo la Roma vede assottigliarsi le possibilità di giocare la Champions League nella prossima stagione. E pensare che per un momento si era veramente creduto che la formazione giallorossa potesse rientrare nelle prime 4 di questa Serie A grazie agli otre 17 risultati utili consecutivi.

L’avanzata capitolina si è però fermata a Bergamo, con Claudio Ranieri che non ha ben digerito questa sconfitta, soprattutto a causa di un episodio che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita a favore della Roma. Intorno all’ora di gioco, con il risultato ancora bloccato sull’1 a 1, l’arbitro Sozza ha fischiato un calcio di rigore a favore dei giallorossi per un presunto fallo di Pasalic su Koné. Richiamato dal VAR, il direttore di gara ha deciso di revocare il penalty scatenando l’ira funesta dell’allenatore ospite, che nel post partita non si è di certo trattenuto dall’esternare tutta la sua frustrazione.

Nel post partita di Atalanta-Roma, infatti, Claudio Ranieri ha avuto un dibattito animato con Luca Marelli in merito al contatto Pasalic-Koné. Per il tecnico giallorosso era rigore, mentre per il commento arbitrale di DAZN non c’è mai stato alcun contatto tra le parti, ed è proprio questo quello che avrebbe fatto imbestialire il prossimo Senior Advisor del club capitolino, che nel bel mezzo dell’intervista ha lasciato la mixed zone non rilasciando più alcuna dichiarazione.

Ranieri è una furia: il motivo

Ed è proprio questa la dinamica che l’allenatore della Roma non ha capito né tantomeno condiviso, anche perché ai microfoni di DAZN si è esposto in maniera anche piuttosto ironica dicendo: “Se non lo dava (riferendosi al rigore, ndr), il Var si doveva star zitto, ma una volta che l’ha dato non doveva intervenire!”. Furioso Ranieri è addirittura arrivato ad urlare allo scandalo, intimando al fatto che la giustizia sportiva abbia addirittura cambiato le regole senza riferirlo.