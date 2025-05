Nuovo allenatore Roma: è una sorpresa, Ranieri ha deciso

C’è grande fermento nella Capitale, con i tifosi che sono in attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore che dovrà prendere il posto di Claudio Ranieri.

Giorno dopo giorno escono fuori delle indiscrezioni di calciomercato, relative al profilo scelto dai Friedkin per la panchina della Roma. Ecco nuovi aggiornamenti sul borsino degli allenatori, con diversi profili che sono in lizza per raccogliere l’eredità di Sir Claudio, che ha già deciso di concludere la sua avventura in giallorosso.

Ranieri proseguirà l’esperienza alla Roma in un altro ruolo, come consulente della proprietà. Come primo obiettivo avrà quello di individuare il nome del suo successore, che sarà proposto ai Friedkin che successivamente daranno il via libera all’operazione.

Sarà un’altra telenovela, quella relativa alla scelta del prossimo tecnico che dovrà guidare la Roma nella prossima stagione. La stagione sta per finire, con le ultime partite che determinanno il futuro dei giallorossi che, clamorosamente, sono ancora in lotta per la qualificazione in Champions League.

Il percorso di Ranieri è stato davvero entusiasmante, ecco perché i tifosi si aspettavano in un passo indietro dell’allenatore che invece ha deciso di concludere la sua avventura da allenatore, ritirandosi ufficialmente.

Ricoprirà un ruolo nuovo all’interno dell’organigramma tecnico del club.

Ma quale sarà il nuovo allenatore della Roma?

I nomi sono sempre gli stessi. Escludendo Ancelotti, che adesso sembra essere più vicino alla panchina della Nazionale brasiliana, come big resta viva la speranza per Allegri anche se Max non sembra del tutto convinto della destinazione.

Gasperini, Sarri o Pioli sono le altre alternative d’esperienza e italiane, pronte a valutare l’eventuale offerta dei giallorossi.

Vieira, Fabregas e Farioli, invece, sono i profili giovani sondati già da Ranieri.

Ecco, intanto, l’indizio lanciato dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.

Nuovo allenatore Roma: inidizio dalla Capitale

Nell’editoriale scritto per le pagine del quotidiano romano, Zazzaroni ha tracciato l’identikit del prossimo tecnico della Roma.

Secondo il giornalista, alla fine la società potrebbe puntare per un vero e proprio top senza escludere colpi di scena. Che sia italiano o straniero, resta da segnalare l’interesse per quanto riguarda anche Emery, che ha fatto grandi cose all’Aston Villa e che potrebbe salutare la Premier dopo questa stagione.

“A noi risulta che quelli contattati dalla Roma sono: Gasperini, Emery e Fabregas. Pioli e, purtroppo, Allegri, non fanno parte della lista. Montella, invece, è stato segato a voce da Ranieri. Resto dell’idea, comunque, che alla fine il prossimo tecnico della Roma potrà essere davvero un big”.